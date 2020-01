Ministri o izborima u HDZ-u: 'Plenković je najbolji kandidat'

Mi smo uvijek spremni na unutarstranačke izbore. U demokratskom društvu potpuno je legitimno javiti se, predstaviti svoj program i ponuditi članstvu svoju kandidaturu. Neka se jave, neka se kandidiraju na unutarstranačkim izborima, neka predstave svoje programe i članstvo stranke će kazati što o tome misli, poručio je u četvrtak ministar branitelja Tomo Medved oponentima u HDZ-u koji smatraju da Andrej Plenković ne vodi stranku u dobrom smjeru.

On za Plenkovića ima samo riječi hvale.

- Ova vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem ima iza sebe rezultate kakve nije imala ni jedna vlada nakon 2000. godine. Ova vlada se susrela s mnogim izazovima i sa svima njima se uspješno nosila. Mi smo tim koji pobjeđuje, na čelu s uspješnim premijerom Plenkovićem, čovjekom koji prepoznaje bitno, koji ima širinu i nema niti jednog resora u Vladi koji nema snažne iskorake - poručio je Medved.

Na pitanje je li zadovoljan stanjem u stranci, ne u Vladi, naglasio je kako je HDZ najsnažnija stranka u Hrvatskoj.

- HDZ je stranka koja je nosila odgovornost za Hrvatsku od samog osamostaljenja do danas. S tako velikim brojem članova u demokratskom društvu moguće je da imamo i različitih političkijih stavova i pogleda, ali to je demokratski i to je dozvoljeno - kaže Medved izrazivši uvjerenje da će unutarstranački izbori proći po statutu i onako kako se to odvija u demokratskom društvu.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić poručuje kako u ovome trenutku apsolutno podržava Andreja Plenkovića na čelu stranke.

- A nakon izbora podržavat ću onoga tko demokratskim i poštenim putem pobijedi - istaknuo je dodavši kako o svim kandidatima koji su istaknuli kandidaturu za predsjednika stranke, a posebice o onima koji nisu, misli sve najbolje.

Ministar rada Josip Aladrović smatra kako je smjer u kojem ide Vlada pozitivan te će u skladu s tim donijeti i svoje odluke na unutarstranačkim izborima.

- Stranački izbori nisu još ni raspisani. Smjer u kojem Vlada ide je pozitivan i sukladno tome osobno ću donositi zaključke, ali pričekajmo da se izbori dogode. To je unutarstranačka tema koja se rješava unutar naše stranačke obitelji. Plenković me osobno imenovao u Vladu, dok radimo kvalitetan posao, postoji njegova podrška prema meni, i moja prema njemu - kaže Aladrović.

Plenkovića podržava i ministar regionalnog razvoja Marko Pavić koji smatra da je upravo Plenković najbolji kandidat za predsjednika stranke.

- Mogu istaknuti da je Andrej Plenković najbolji kandidat, da je moj kandidat i da je trenutačno najbolje što HDZ, ali i Hrvatska može ponuditi. To smo vidjeli i na nedavnom sastanku s predsjednicom Komisije, to vidimo svaki dan, prema tome mislim da je Andrej Plenković najbolja opcija za Hrvatsku - poručuje Pavić siguran u Plenkovićevu pobjedu i ostanak na čelu HDZ-a.

I ministar državne imovine Mario Banožić svrstao se uz Andreja Plenkovića i na onu stranu koja smatra da stranka ide u dobrom smjeru.

- Ja ću podržati onog čovjeka zbog kojeg sam i došao u Vladu, procjenjujem da Vlada uistinu radi posao na čelu sa predsjednikom Andrejom Plenkovićem. Ja uopće ne bih rekao da je stanje u stranci loše. Imali smo poslije predsjedničkih izbora analize, razgovore i nisam vidio da je bilo ikakvih visokih tonova ili nekakvih nesuglasica - rekao je.

Tko bi bio najozbiljniji protukandidat Plenkoviću nije želio komentirati istaknuvši kako nitko još ni nije službeno podnio program.

- Ja vidim predsjednika koji vodi stranku u pravcu koji je, po meni, dobar. Vidjet ćemo što će do kraja izborni proces nuditi - rekao je.

Za vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu, koji poručuje da smjer u kojem stranka ide nije dobar, poručuje kako on ima svoje ambicije.

- Svatko tko je član i tko ispunjava onaj dio obaveza koje su bile definirane različitim aktima ima pravo biti kandidat, samo mislim da je to sada, po meni, nesmotreno raditi prije samog trenutka nego što taj proces započne unutar stranke - istaknuo je naglasivši kako se unutarstranački izbori ne odugovlače te kako statut jasno propisuje kad istječe mandat predsjedniku i kada ti izbori trebaju biti.



O smjeni ministrice Divjak: To je politikantstvo

Što se tiče zahtjeva oporbe za smjenom ministrice obrazovanja Blaženke Divjak i Medved i Kujundžić poručuju da se radi o politikantstvu.

- Očito je da je posrijedi jeftino politiziranje, a da zapravo nisu u stanju ni nazočiti raspravi. Ministrica nosi taj resor i predsjednik Vlade je vrlo jasno stao iza projekta i programa kojeg provodi ministrica, odnosno iza programa Vlade - kaže Medved dok Kujundžić poručuje kako se radi o promašenoj investiciji.

- Tolike ljude plaćati u Saboru, a velika većina ne radi ništa. To su politikanti - kaže Kujundžić.

Za one HDZ-ovce koji najavljuju da će razmisliti hoće li glasati protiv opoziva ministrice, odnosno najavljuju mogućnost stajanja uz oporbu po tom pitanju, Kujundžić ističe kako je to demokratsko pravo svakog zastupnika.

- Ja ne znam da postoji podjela, ali u politici je uvijek sve moguće - dodaje.