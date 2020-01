'Moja strana je ona koja vodi k pobjedi na parlamentarnima'

Potpredsjednik HDZ-a i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da će u ponedjeljak Predsjedništvo stranke donijeti odluku o održavanju unutarstranačkih izbora, a odabrat ću onu stranu za koju procijeni da će HDZ voditi prema pobjedi na parlamentarnim izborima i da se usidri u desnom centru

- Koliko čujem i koliko imam informacije, bit će redovni unutarstranački izbori u HDZ-u, znači u rokovima koje je propisao Statut - rekao je Butković novinarima prije sjednice Vlade.

Kaže da još ne zna tko su protukandidati Andreju Plenkoviću za predsjednika HDZ-a jer se još nisu kandidirali.

- Najavljuju, ali vidjet ćemo tko će se kandidirati. Svatko tko ima želju i volju, neka se kandidira, pa to je demokratski proces - rekao je Butković. Za najavu kandidature gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, Butković je rekao: "Pa dobro, ako je to njegova želja, sve pet".

Na pitanje novinara je li "odabrao tabor kojem će se prikloniti" na unutarstranačkim izborima, odgovorio je da treba pričekati ponedjeljak da se unutarstranački izbori raspišu, pa će se onda vidjeti procedura. Odgovorio je da će se tada izjasniti na čijoj će strani biti jer je ministar i potpredsjednik stranke, iako su izbori tajni. "Izbori su tajni. Ne treba se svaki član HDZ-a izjašnjavati za koga će biti. Nemojte to previše ni forsirati", savjetovao je Butković novinarima.

- Ja kao ministar u Vladi i kao osoba koja je dosad bila potpredsjednik stranke sigurno ću odabrati stranu i odabrat ću onu stranu za koju budem procijenio ne zbog svojih osobnih interesa nego za koju ja budem procijenio da će HDZ voditi prema pobjedi na parlamentarnim izborima - poručio je Butković.

Upitan znači li to da će glavni kriterij biti da budući šef HDZ-a bude u stanju dobiti parlamentarne izbore i biti premijer, Butković je rekao da ne samo to. "Da HDZ ostane stranka desnog centra, znači da se usidri u desnom centru, tamo nas je usidrio i dr. Franjo Tuđman, takvi smo dobivali parlamentarne izbore. To znači da smo osim desnog centra grabili i više od toga", istaknuo je Butković.

Za Bošnjakovića Plenković i dalje najbolje rješenje

Novinari su i ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića pitali što misli o kandidatima koji su najavili kandidaturu za predsjednika HDZ-a, a on je odgovorio da je dosadašnji predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i dalje "apsolutno najbolje rješenje".

- Što se tiče kandidata, HDZ je velika stranka 200.000 ljudi. Ali, moram reći da poznam sve te ljude i moje mišljenje je da je Andrej Plenković apsolutno najbolje rješenje. Dobro vodi Hrvatsku demokratsku zajednicu, dobri su rezultati Vlade, utjecajan je na poziciji vezano za Europsku uniju tako da mislim da je on i dalje apsolutno najbolje rješenje - poručio je Bošnjaković.

Na pitanje novinara osvrnuo se i na saborsku raspravu o oporbenom zahtjevu za smjenom ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak. Rekao je da tu raspravu koja je potrajala do iza tri sata ujutro nije gledao.

- Ostaje zapisano nešto što je bilo, ali mislim da cijela ta procedura i postupak smijene nije imao smisla - ocijenio je Bošnjaković.