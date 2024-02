Ministrica je od 'Zlonamjerna lažna vijest' prešla na 'Ako je zloupotrijebio, odgovarat će'

U studenom 2023. godine, Telegram objavljuje da su otkrili da je Ministarstvo kulture bez natječaja dodijelilo Geodetskom fakultetu 19 milijuna kuna, odnosno oko 2 i pol milijuna eura za 3D snimanje zgrada nakon zagrebačkog potresa. Par sati nakon tog teksta, ministrica Obuljen Koržinek stala je pred kamere u Saboru i izjavila:

- Telegramu smo dali uvid u svu dokumentaciju i sve izvještaje. Rekla bih da su oni danas iskonstruirali tu tezu jer imaju vrlo precizne podatke o svemu što je rađeno u provedbi hitnih mjera. To je zlonamjerna neistina. Barem smo tri puta, na maliciozno pitanje novinarke Telegrama, precizno odgovorili i jasno otklonili tu tezu. Ne mislim da je sada dobro pokušati stvoriti slučaj samo zato što se Geodetski fakultet našao u nekim drugim problemima koji zaista nemaju veze s ovim što je rađeno za otklanjanje posljedica potresa.

Dva dana nakon, 10.11.2023., premijer Plenković komentira slučaj.

- Odakle to vama, gdje su oni rekli da je to europski novac, je li Ured europskog tužitelja dao neku izjavu? Ili je to opet neko plasiranje preko medija? To ne dolazi u obzir, da DORH ili Ured europskog tužitelja tako plasiraju. Točka - rekao je.

Četiri dana kasnije, 14.11. 2023., Obuljen Koržinek je u RTL Direktu izjavila da stoji iza izbora svojih partnera kada je riječ o Geodetskom fakultetu.

- U trenutku kada ne možete provoditi javnu nabavu jer je hitno, jedino logično je bilo ugovoriti posao s nekim tko je javna ustanova. To je u ovom slučaju Geodetski fakultet koji ima i dovoljno opreme i dovoljno ljudi - izjavila je.

Na pitanje je li dokumentacija manjkava, odgovorila je:

- Svi podaci, sve kontrole su provedene kako trebaju, i što se nas tiče, nemam nikakvu sumnju da je sve što je trebalo biti napravljeno, da je i napravljeno.

Četiri dana nakon, 18. 11. 2023. Ministarstvo je za Express odgovorilo da oni nisu ni provjeravali niti su bili dužni provjeravati kakve je to nabave provodio Geodetski fakultet za ono što su platili. Fakultet nije ni dostavljao račune!

- Geodetski fakultet bio je dužan isporučiti snimke u odgovarajućoj rezoluciji kako bi se pohranile u bazu podataka ministarstva i bile javno dostupne, a ne račune. Zbog toga ministarstvo nije bilo dužno nadzirati nabave ili troškove Geodetskog fakulteta, nego samo količinu dostavljenog materijala (snimke i narativni izvještaj) (...) Ministarstvo je bilo dužno samo provjeravati je li obavljeno snimanje svih kulturnih dobara, zgrada za koje je zatraženo snimanje i jesu li dostavljene snimke, odnosno obrađena dokumentacija. Ona se i danas nalazi na dva, za tu namjenu posebno nabavljena servera, jer je riječ o više od 17 terabajta podataka - opisuju iz ministarstva u svom odgovoru.

Dva dana nakon, 20. 11. 2023., premijer Plenković je potvrdio riječi ministrice Obuljen Koržinek i ustvrdio da je Geodetski fakultet plaćen nacionalnim, a ne europskim novcem.

- To nisu novci iz Fonda solidarnosti. Svakome tko se iole razumije u korištenje sredstava, to je jasno - rekao je Plenković.

Telegram potom objavljuje službeni dokument o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske iz kojeg se vidi da su ti novci u Državnom proračunu navedeni kao isplata iz europskog Fonda solidarnosti.

Pet dana kasnije, ministrica Obuljen Koržinek u priopćenju navodi da je probala geodete platiti europskim novcem, ali nije mogla.

- Posao s Geodetskim fakultetom nije ispunio uvjete prihvatljivosti troškova prema pravilima europskog Fonda solidarnosti - stoji u priopćenju.

Samo dan kasnije, 26.11.2023., gostovala je na N1 televiziji gdje je ponovila da posao nije plaćen javnim novcem, ali i da Telegram maliciozno izvještava kad kažu da ona i premijer Plenković lažu. Tad je izjavila i da stoji iza svojih kolega koji su bili na sastanku s dekanom i profesorima Geodetskog fakulteta i dogovorili posao.

15. siječnja 2024. godine ministrica je na saborskom aktualcu. Telegram objavljuje još jedan tekst, ovog puta prenose priopćenje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti otkuda su im rekli da im Ministarstvo nikada nije poslalo 3D snimke Geodetskog fakulteta pa su morali svoju zgradu opet skenirati, i to su platili osam puta manje nego što je plaćeno Geodetskom fakultetu.

- Ponovno je za vrijeme aktualnog prijepodneva, kao i zadnji put, objavljena jedna lažna vijest vezano uz 3D snimanje i štete nakon potresa. Sada su mi poslali na mail prepisku iz koje se vidi da je postojala cijelo vrijeme komunikacija između HAZU-a, Gradskog zavoda, Ministarstva kulture i Geodetskog fakulteta. Ako oni nisu iskoristili te snimke ili ih nisu u tom trenutku preuzeli, ja to zaista ne mogu reći, ali imamo prepisku. I da se pričekala naša izjava, a za toliku količinu informacija koje mi imamo pristojno je ostaviti nekoliko sati, ja sam sigurna da ni novinarka ne bi objavila lažnu vijest. Ovako moram reagirati jer se zaista radi o lažnoj vijesti, a mi ćemo, kad sistematiziramo cijelu tu dokumentaciju, objaviti i službeni demantij - rekla je.

Nije tu stala, na kraju izjave je dodala da se radi o zlonamjernoj lažnoj vijesti i da ne razumije zašto joj se ovo radi, referirajući se na otkrića medija.

Komentirala je i da radovi nisu preplaćeni.

- Apsolutno, to je najgora neistina, kada se tvrdi da je išta preplaćeno. Novinarka je imala uvid u samo dio podataka, mi imamo uvid u cjelinu. Ništa nije preplaćeno - rekla je.

Devet dana nakon, 24. siječnja, ministrica je pred Saborskim odborom za obrazovanje, znanost i kulturu morala objasniti posao s Geodetskim fakultetom. Dio izvješća, više o potresu nego o radovima, članovi Saborskog odbora su dobili dva sata prije sjednice, a izvješće o radovima na samom početku sjednice. Na kraju se izvješće sastojalo od 40 - ak stranica bez iznosa i financijskog okvira.

Ministrica je rekla da u ministarstvu imaju desetke tisuća stranica i da su u Ministarstvu pokušali sve sažeti i dati pregledni dio. Tada je spominjala i interni dokument Davora Trupkovića, kojem je danas pretražen ured i stan upravo zbog posla s Geodezijom.

- Za potrebe plaćanja Geodetskog fakulteta smo koristili isključivo nacionalna sredstva. Postavlja se tema da je posao bilo preplaćen i da nije bio nadziran. Moram otkloniti i jedno i drugo. U dokumentu smo dali nekoliko primjera projekata s kojima smo usporedili cijene, ali treba znati da su različite ponude za različite poslove. Same ponude je vrlo teško uspoređivati. Što se tiče same provjere, mi smo s Geodetskim ugovorili snimanje, oni su snimke isporučili, a mi smo te snimke platili. Nismo bili nadležni niti smo mogli kontrolirati kako su se sredstva na Geodetskom fakultetu trošila. Ne postoji druga metodologija kojom biste mogli dokazati progresivnu štetu. Rekla bih, s obzirom na sve što se navodi u javnosti, ako postoji dobro uloženih dva milijuna eura da bi se trošila alokacija od 680 milijuna eura, onda je ovo to - rekla je Obuljen Koržinek.

Ispitivanje Saborskog odbora se nastavilo, a iz ministričinih usta je opet izašlo ime Davora Trupkovića.

- To je kao ratno stanje, dnevno donosite odluke. Neke stvari su se rješavale i telefonskim putem. U tim okolnostima imamo mjesečna izvješća Geodetskog, zatim zbirna, i konačno zbirno izvješće i podatke koje smo danas derivirali. Ja sam jutros Davora pitala: Davore, ja stalno govorim 280, a sad je 250. Metodološki, radi se o blokovima. U stanju smo odgovoriti na sve, ali za neke stvari treba više vremena jer odgovore na neka pitanja imamo pripremljena, a neke treba prikupiti iz većeg broja dokumenata. Apsolutno smo pripremljeni za svako pitanje i na svako ćemo dati odgovor - ustvrdila je.

Već je tad i sama potvrdila da se provode izvidi i u Ministarstvu kulture i medija.

- Mogu reći da postoji prvi, drugi, treći, četvrti izvještaj. Kad smo mi podvukli crtu i iskontrolirali sve izvještaje, počeli su se voditi izvidi na Geodeziji. Naravno da bi mi bilo jako drago da možemo dati sve podatke, ali smo obvezani s obzirom da oni provode istragu i izvide. Svaki put kad smo dostavljali podatke smo upozoreni da ne smijemo o tome javno. Postoje izvještaji koji su zbirni. Obvezani smo da dio dokumentacije ne možemo dati javno, ali smo derivirali ono što smo mogli - objasnila je.

I tada se oprala od odgovornosti, prebacujući sve na bivšeg dekana Geodetskog fakulteta, Almina Đapu, koji je tri mjeseca proveo u istražnom zatvoru.

- To što je dekan angažirao tvrtku kojoj je prikriveni vlasnik, to što EPPO istražuje, to me u ovoj situaciji najviše potreslo. Daš povjerenje akademskoj zajednici i ovako nešto se otkrije. Ja ću vas podsjetiti, ja sam naslijedila ministarstvo u kojemu je prethodnica podizala gotovinu službenom karticom. Pa nije ministar financija kriv što je uplatio sredstva Ministarstvu kulture, nego onaj tko je radio to - rekla je.

Skoro mjesec dana nakon, 16. veljače 2024., istražitelji EPPO - a i policija dolaze u Ministarstvo kulture i medija, pretražuju urede nekolicine visokorangiranih suradnika ministrice Obuljen Koržinek, među kojima su već spomenuti Davor Trupković i šef financija Krešimir Račić. Kako neslužbeno doznajemo, Račićev ured je pretražen samo zbog njegove funkcije u Ministarstvu. Ministrica i dalje tvrdi da posao nije plaćen europskim nego nacionalnim novcem. No onda se postavlja pitanje zašto EPPO istražuje. Iako je prije govorila da stoji iza svojih suradnika i kako su detalji afere lažna vijest, danas je dala umjereniju izjavu.

- Prema priopćenju koje sam danas vidjela, radi se o istrazi na Geodetskom fakultetu. Koliko sam vidjela po izjavama u javnosti, tu se radilo o nizu projekata financiranih sredstvima iz europskih fondova. Što se tiče Ministarstva kulture i medija, ne radi se o europskim nego nacionalnim sredstvima. No, bez obzira, treba istražiti kako se postupalo. Kao što znate, a o tome smo puno govorili, ovdje se ne radi o istrazi nego o izvidima - rekla je i dodala:

- Saboru sam predala detaljno izvješće o tome kako je tekao procesa, kako smo prikupljali podatke i kako smo ih koristili. Te snimke su utvrđivale štetu i dio tih snimki korišten je za projektiranje obnove objekata. Kao ministrica želim istaknuti da mi je u interesu da svi ti izvidi potvrde da je u Ministarstvu kulture sve provedeno sukladno zakonu. Ako je netko kriznu situaciju zloupotrijebio, odgovarat će.

Na pitanje ima li Davor Trupčević i dalje njeno povjerenje, rekla je da ima i da mora vrijediti presumpcija nevinosti, kako u ovom, tako i u svim slučajevima koji se istražuju.