Ministrica obrazovanja je htjela kupiti slatkiše za 2 milijuna dolara: Morala je dati ostavku

Madagaskarska ministrica obrazovanja Rijasoa Andriamanana bila je primorana podnijeti ostavku nakon što je odbijen njezin plan o kupnji slatkiša za školarce u vrijednosti od 2,2 milijuna dolara

<p>Ministrica <strong>Rijasoa Andriamanana</strong> je pojasnila kako je smatrala da bi bilo dobro svakome učeniku dati po tri lizalice koje bi ublažile gorak okus biljnog napitka što ga uzimaju jer, navodno liječi koronavirus.</p><p>Lokalni mediji pišu da je bila primorana otkazati narudžbu nakon što je predsjednik države <strong>Andry Rajoelina</strong> odbio njezin prijedlog, premda njegova vlada spomenuti napitak promovira kao lijek protiv covida- 19.</p><p>Neke afričke države i dalje uvoze sirup Covid-Organics, vjerujući da on pridonosi borbi protiv virusa, iako Svjetska zdravstvena organizacija izričito tvrdi da nema dokaza o tomu da taj biljni sirup liječi koronavirus.</p><p>Predsjednik Rajoelina odbacuje takve kritike jer smatra da je to dokaz snishodljivog stava Zapada prema Africi.</p><p>"Da je neka europska država otkrila ovaj lijek, bi li se toliko sumnjalo u njega? Mislim da ne bi", rekao je za francuski kanal France 24.</p><p>I madagaskarska nacionalna Medicinska akademija izrazila je sumnju u učinkovitost napitka na bazi divljeg pelina uz objašnjenje da može potencijalno naškoditi zdravlju ljudi.</p><p>Na Madagaskaru, jednoj od najsiromašnijih država svijeta, do su danas zabilježena 1052 slučaja zaraze koronavirusom i devet smrtnih ishoda od posljedica bolesti. </p>