Ministricu pitali bi li jela povrće iz vrta preko puta opasnog otpada, evo što je odgovorila

Nakon burne sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, građani i dalje traže odgovore o mogućem utjecaju otpada na zdravlje i okoliš. Ministrica zdravstva Irena Hrstić za RTL Danas govorila je o sigurnosti vode i rezultatima dosadašnjih analiza, a posebno je odgovorila na pitanje bi li sama pila vodu i jela povrće iz vlastitog vrta kada bi živjela u blizini opasnog otpada.

- Obzirom da sam liječnica i znanstvenica, obzirom da sam i doktorirala i kontinuirano radila i istraživala, odgovorno tvrdim da u svim nalazima odnosno uzorcima koji su napravljeni - nalazi su potpuno uredni. Zadnji napravljen, koji je 13. kolovoza bio, i što je važno naglasiti, zadnje ispitivanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, išla se ispitivati voda i iz dublje pozicioniranih izvorišta upravo iz razloga - i to je sam gradonačelnik Grada Gospića govorio, kako je ovo krško područje i da nije pitanje ispitivati samo na površini od 30 metara nego su se 13. kolovoza uzeli i uzorci i iz bušotina koje su između 150 i 300 metara - kazala je.

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- Ja bih stvarno voljela da građani vjeruju nalazima koje ispostavljaju stručnjaci, koji imaju referentne vrijednosti kao bilo koja država u Europi, a naš je zadatak da to kontinuirano ponavljamo i prilagođavamo uzorkovanje i mjesto uzorkovanja, da kontinuirano informiramo i da ovisno o nalazima građanima dajemo preporuke. Garantiram da ćemo to tako i napraviti - dodaje.

Hrstić je poručila kako građani trebaju vjerovati nalazima stručnjaka te dodala da će se uzorkovanja nastaviti i prilagođavati situaciji. Dodala je da je zadaća nadležnih kontinuirano informirati građane i, ovisno o rezultatima analiza, davati preporuke.

Ministrica se osvrnula i na burnu sjednicu saborskog odbora, koju je opisala kao „cirkus“. Kazala je da građani od vlasti očekuju istinu, pravovremenu reakciju i jasne informacije o tome što se događa s otpadom i mogućim utjecajem na okoliš i zdravlje.

Na pitanje o najavljenoj izvanrednoj sjednici Sabora, Hrstić je poručila kako očekuje odgovore na otvorena pitanja.

- Nadam se da se neće desiti nikakav cirkus jer je ovo što smo danas doživjeli bio cirkus - rekla je ministrica.