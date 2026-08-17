Na pitanje o najavljenoj izvanrednoj sjednici Sabora, Hrstić je poručila kako očekuje odgovore na otvorena pitanja
Ministricu pitali bi li jela povrće iz vrta preko puta opasnog otpada, evo što je odgovorila
Nakon burne sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, građani i dalje traže odgovore o mogućem utjecaju otpada na zdravlje i okoliš. Ministrica zdravstva Irena Hrstić za RTL Danas govorila je o sigurnosti vode i rezultatima dosadašnjih analiza, a posebno je odgovorila na pitanje bi li sama pila vodu i jela povrće iz vlastitog vrta kada bi živjela u blizini opasnog otpada.
- Obzirom da sam liječnica i znanstvenica, obzirom da sam i doktorirala i kontinuirano radila i istraživala, odgovorno tvrdim da u svim nalazima odnosno uzorcima koji su napravljeni - nalazi su potpuno uredni. Zadnji napravljen, koji je 13. kolovoza bio, i što je važno naglasiti, zadnje ispitivanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, išla se ispitivati voda i iz dublje pozicioniranih izvorišta upravo iz razloga - i to je sam gradonačelnik Grada Gospića govorio, kako je ovo krško područje i da nije pitanje ispitivati samo na površini od 30 metara nego su se 13. kolovoza uzeli i uzorci i iz bušotina koje su između 150 i 300 metara - kazala je.
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- Ja bih stvarno voljela da građani vjeruju nalazima koje ispostavljaju stručnjaci, koji imaju referentne vrijednosti kao bilo koja država u Europi, a naš je zadatak da to kontinuirano ponavljamo i prilagođavamo uzorkovanje i mjesto uzorkovanja, da kontinuirano informiramo i da ovisno o nalazima građanima dajemo preporuke. Garantiram da ćemo to tako i napraviti - dodaje.
Hrstić je poručila kako građani trebaju vjerovati nalazima stručnjaka te dodala da će se uzorkovanja nastaviti i prilagođavati situaciji. Dodala je da je zadaća nadležnih kontinuirano informirati građane i, ovisno o rezultatima analiza, davati preporuke.
Ministrica se osvrnula i na burnu sjednicu saborskog odbora, koju je opisala kao „cirkus“. Kazala je da građani od vlasti očekuju istinu, pravovremenu reakciju i jasne informacije o tome što se događa s otpadom i mogućim utjecajem na okoliš i zdravlje.
Na pitanje o najavljenoj izvanrednoj sjednici Sabora, Hrstić je poručila kako očekuje odgovore na otvorena pitanja.
- Nadam se da se neće desiti nikakav cirkus jer je ovo što smo danas doživjeli bio cirkus - rekla je ministrica.
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