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PALA ODLUKA

Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog Gospića!

Piše Antonela Šaponja,
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Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog Gospića!
Foto: Zvonimir Barisin
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Sjednica Odbora sazvana je zbog 37.000 tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću te posljedica onečišćenja tla i podzemnih voda

Nakon kaosa na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, predsjednik Republike Zoran Milanović sutra će uputiti zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, doznaje 24sata. Sjednica Odbora sazvana je zbog najmanje 37.000 tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću te posljedica onečišćenja tla i podzemnih voda. No sjednica nakon 48 minuta nije ni uspjela početi.

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TOTALNI KAOS FOTO Drama na Odboru. Članovi Inicijative u Gospiću napustili sjednicu: 'Ovo je sve lakrdija!'
FOTO Drama na Odboru. Članovi Inicijative u Gospiću napustili sjednicu: 'Ovo je sve lakrdija!'

Predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom“ htjeli su sudjelovati u raspravi i postavljati pitanja, no vladajuća većina otvorila je pitanje imaju li predstavnici javnosti pravo sudjelovati na sjednici. Nakon toga građani su napustili dvoranu, a za njima su izašli i oporbeni zastupnici.  Sve su dočekali zvižduci, transparenti i povici „Odmah sanacija!“.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Gospić: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog ilegalnog odlagališta otpada Gospić: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog ilegalnog odlagališta otpada Gospić: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog ilegalnog odlagališta otpada
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Foto: Hrvoje Kostelac

Milanović će, kako je potvrđeno, sutra poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora temeljem članka 79. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.

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VIDEO Totalni kaos. Gospićani napustili sjednicu o ilegalnom otpadu: 'Vidimo se u Zagrebu'

Na sjednicu Odbora stigli su glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić, ministar pravosuđa Damir Habijan, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, predstavnici građanske inicijative te drugi predstavnici institucija. Sjednica je trebala otvoriti pitanja hitne sanacije odlagališta, mogućeg utjecaja otpada na zdravlje stanovništva te političke i institucionalne odgovornosti.

Prosvjednici dočekali političare u Gospiću
Prosvjednici dočekali političare u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović uoči sjednice bacio je spise jednog od vještačenja u kontejner.

UOČI IZVANREDNE SJEDNICE Milinović bacio vještačenja o otpadu u Gospiću u kontejner: 'Predlažem Turudiću isto...'
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- Ovo vještačenje služi pravim kriminalcima. Ako je ovo dokument na temelju kojeg se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ovo glavno vještačenje, onda optužnica može biti vraćena na doradu. Ja to ne želim - rekao je Milinović.

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