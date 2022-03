Ministru obrane Banožiću je nezgodno da javnost zna istinu

Dijelovi aviobombe pronađeni su na letjelici koja je pala u Zagrebu, rekao je ministar obrane Mario Banožić u nedjelju te dodao da su na početku istrage dobili saznanja da se na fragmentima nalaze elementi eksploziva. Potom je zaključio kako je "nezgodno što je izašlo u javnost da je riječ o eksplozivnoj napravi".

Dodajmo da su evakuirali samo dio studenata iz Studentskog doma "Stjepan Radić", iz paviljona koji se nalazi tik do mjesta pada letjelice, no ostatak studenata, ukupno ih je u domu 4500 - i dalje boravi u svojim sobama, i to više-manje stalno s obzirom na to da je u tijeku bio vikend i da nema predavanja. Nevjerojatna je Banožićeva izjava kako je nezgodno što je javnost bila informirana o tome da je riječ o eksplozivnoj napravi.

MiG-ovi ne lete noću, radar ništa nije detektirao

Ili bi građani, kako su i ovih dana poručivali iz vrha vlasti, trebali ostati mirni, dok je jasno kao dan da je samo puka sreća spriječila golemu tragediju koja se mogla dogoditi da se letjelica srušila na obližnji dom. I da je sasvim jasno kako nismo sigurni unatoč tome što smo u NATO-u, koji u ovom slučaju nije reagirao, da susjedna Mađarska, u čijem je zračnom prostoru letjelica bila 40 minuta, nije ništa dojavila, da radari koje Hrvatska ima, a koji vide i izvan granica RH, nisu uspjeli detektirati letjelicu, a da MiG-ovi koje imamo - ne lete noću.

Banožić je izjavio i da je pronađena crna kutija, iz koje očekuje da će izvući određene podatke o letu, koje će komparirati s radarskim podacima.

I dalje nije sigurno čija je letjelica

- Pronađeni su tragovi eksploziva i elementi koji upućuju da ovo nije bila letjelica izvidničkog tipa, kako se pokazalo prvo jutro. Na letjelici su pronađeni dijelovi aviobombe - rekao je i dodao kako nije sigurno je li ruska ili ukrajinska.

Kaže kako je riječ o elementima avionske bombe koja se koristila na sovjetskim avionima. Poručio je da se mnogo toga pokazalo kroz promjenu boje, mirisa i detekcijom te promjenama u zemlji. Tvrdi da je područje sigurno, ali i da će ga još jedanput detaljnije pregledati i kako je glavnina letjelice izvađena.