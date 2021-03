Minja Vuksan Dobran iz Šišana kraj Pule (48) sama ne može napraviti ni koraka. Prikovana je za invalidska kolica. Čak i dok sjedi u njima, suprug je mora dobro podbočiti sa svih strana jastucima i paziti na nju jer se iz kolica zna katkad ispasti. Desna ruka joj nema više nikakvu funkciju, a lijeva joj visi uz tijelo i, iako je može micati, njome ne može dobro kontrolirati pokrete.

Minja pati i od inkontinencije te zato mora nositi pelene. Stavlja joj ih suprug, koji je i oblači, pere, hrani. Noću je mora okretati u krevetu jer to ne može sama, a obavezno mora paziti da ne zaspe na leđima jer bi se mogla ugušiti.

Sve je počelo još 2004. godine. Minja koja je do tada bila posve zdrava te je radila kao konobarica u sezoni, suočila se teškom autoimunom bolešću - multiplom sklerozom.

- Probudila sam se s potpuno paraliziranom jednom stranom tijela. Bila sam u bolnici i ta je paraliza trajala oko 20 dana, a onda sam i dalje osjećala utrnulost, ali sam bila pokretna. Pustili su me iz bolnice, a da tada još nisu dijagnosticirali multiplu. Do postavljanja dijagnoze prošlo je još punih pet godina. Bilo je to nakon magnetske rezonance mozga. Tada su na mom mozgu vidjeli lezije zbog kojih su se uvjerili da doista radi o multiploj sklerozi. Radila sam još par godina, a onda bolest počela pogoršavati. Na kraju sam pala u kolica - rekla je Minja.

Godinu dana za papire

Više nije mogla sama ni oprati zube. Suprug joj je počeo pomagati u apsolutno svemu. Dao je otkaz i počeli su živjeti od 1500 kuna Minjine invalidnine te još 600 kuna socijalne pomoći. Kako bi im bilo barem malo lakše te kako bi dobivali bar 2500 kuna, odlučili su tražiti status njegovatelja za supruga Sašu.

- Trebalo nam je godinu dana dok smo skupili sve dokumente koje je trebalo priložiti da bi mi na komisiji zaposlenica iskreno rekla: "Čuj, odmah ću ti reći da bez više dijagnoza nećeš postići ništa". Šokirala sam se. Pa ja sam totalni invalid, ni zube ne mogu oprati. Koliko bih još dijagnoza trebala imati, pitala sam se. Ponadala sam se da se tvrdnje te gospođe ipak neće ostvariti i čekali smo zaključak. Međutim, bila je u pravu. Odbijeni smo - s gorčinom će Minja.

U više navrata se žalila Ministarstvu zdravstva, ali nikad, kaže, nije dobila nikakav konkretan odgovor niti su joj rekli kada bi i na koji način njezin suprug mogao dobiti status njegovatelja. Obratili smo im se i mi. Preusmjerili su nas na Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ima sve uvjete

Odgovorili su nam da suprug bolesnice može dobiti status njegovatelja ukoliko bolesnica ispunjava barem jedan od ova tri uvjeta:

Prvi je da je bolesnica potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je, prema preporuci liječnika, njegovatelj osposobljen.

Drugi je da je bolesnica u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala. Treći je da ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Kako Minja ispunjava sva tri uvjeta, na to smo im ukazali te ih zamolili da se referiraju na konkretan slučaj naše čitateljice kako bi znala zbog čega suprug ne može ostvariti status iako zadovoljava sve uvjete koje su naveli. Odgovorili su u ponedjeljak da konkretan slučaj zbog zaštite podataka pacijenata ne mogu komentirati, ali da će je svakako nazvati i pokušati joj pomoći. Još je nisu nazvali.