Minusi 'stisli' cijelu Hrvatsku: Počelo je, a najgore tek stiže...

Diljem zemlje u ponedjeljak ujutro izmjereni su "debeli" minusi. U Zagrebu je u šest sati bilo minus 9, u Krapini minus 10, a u Varaždinu minus 11 stupnjeva. U Bjelovaru je također bilo minus 11 kao i u Otočcu i Gospiću. Na Zavižanu je bilo čak minus 20. U Slavonskom Brodu i Vinkovcima je bilo minus 8, a u Osijeku minus 9 stupnjeva Celzija.

Zanimljivo, gotovo cijela Hrvatska je imala temperature ispod nule. Jedini koji se mogu pohvaliti da su jutros bili u plusu su Dubrovnik, gdje je izmjeren jedan stupanj, kao i na Hvaru, Lastovo, na kojem je izmjereno 0,8 stupnjeva, Komiža na kojoj je izmjeren 1,8 stupnjeva, Makarska u kojoj je bilo 2,6 stupnjeva, te Palagruža koju su jutros u 7 sati 'grijala' 4,5 stupnja Celzijusa.

Što se, pak, tiče visine snijega, u Delnicama su izmjerena 162 cm, od čega je 21 cm novog snijega, u Ogulinau su izmjerena 93 cm, u Plitvičkim jezerima 118 cm, u Slunju 82, u Gospiću 76, u Varaždinu 25, Zagrebu (Maskimir) 19 cm...

U ponedjeljak bi trebalo biti oblačno, a povremeno je moguć snijeg, osobito gorskim predjelima i u Slavoniji. DHMZ javlja da će u Dalmaciji mjestimice biti i susnježice. U Istri uglavnom bez oborina uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje i olujna, podno Velebita i s orkanskim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka u gorju od -12 do -9, u nizinama od -8 do -3, a na Jadranu između -2 i 3 °C. U utorak će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno mjestimice sa snijegom, uglavnom do sredine dana. Na Jadranu djelomice sunčano, a slabih oborina još može biti u noći i ujutro. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana u noći i prijepodne puhat će još jaka i olujna bura. Minimalna temperatura zraka od -14 do -8, na Jadranu od -6 do -1, a maksimalna od -9 do -5, na Jadranu od -1 do 4 °C.

Bit će još hladnije...

No, dolazi nam još hladnije vrijeme. U utorak će u unutrašnjosti biti oblačno sa snijegom. Potkraj dana prestanak oborine i postupno razvedravanje. U srijedu djelomice sunčano uz vrlo hladno jutro. I u četvrtak ujutro vrlo hladno. Danju jače naoblačenje i oborine, mjestimice snijeg, a ponegdje i kiša koja će se smrzavati na tlu. U srijedu i četvrtak najniža temperatura zraka od -15 do -10, no mjestimice će biti još i niža (i do -20 °C, osobito u gorju). Što se tiče Jadrana, u utorak i srijedu bit će djelomice sunčano, još u utorak uz umjerenu do jaku buru. U četvrtak jačanje istočnjaka i juga te jače naoblačenje mjestimice s kišom, ali ponegdje i snijegom, osobito na sjevernom Jadranu. Jutra vrlo hladna.

Preporuke za zaštitu od hladnoće

Zavod za javno zdravstvo dao je preporuke za zaštitu na velikim hladnoćama.

Smrzotine prvo zahvaćaju nos, uške i prste, ističu iz HZJZ-a, te napominju da se pravilnim postupanjem i pripremom mogu spriječiti ili bitno umanjiti posljedice koje te vremenske pojave mogu prouzročiti.

Kod niskih temperatura treba izbjegavati izlazak rano ujutro.

Starijima, ali i svim srčanim bolesnicima te oboljelima od plućnih bolesti preporučuje se da ne izlaze u ranojutarnjim i noćnim satima kada su temperature vrlo niske. Vanjski sloj odjeće mora biti nepropusna za vjetar i vlagu. Najbolje je nositi odjeću od vune, polipropilena i svile koji zadržavaju više topline od pamuka. Obvezni su kapa, šal i rukavice. Ako već morate izaći, a temperature su niske, ističu iz HZJZ-a, glava se treba zaštititi kapom, ruke rukavicama, a usta prekriti šalom kako bi spriječili izravno udisanje hladnog zraka. Važno je da je obuća topla i komotna, bez visokih peta. Visoka peta umara, kao i potpuno niska obuća. Također se preporučuje da se na otvorenom ne ostaje dugo. Ako dugo boravite na otvorenom i izloženi ste hladnoći te se pojavi drhtavica, to je znak da se hitno trebate vratiti u zatvoreni prostor. Također, treba izbjegavati sve aktivnosti koje mogu uzrokovati umaranje i ubrzano disanje na vanjskim niskim temperaturama, stoji u preporuci HZJZ-a. Liječnici upozoravaju da se pri uzimanju tekućine osobito preporučuju topli napici te da se izbjegavaju alkohol i kofein.Starije osobe s vremenom gube mogućnost osjeta promjena temperatura pa im se osim praćenja vremenske prognoze preporučuje i da imaju termostat u kući.

Građanima se preporučuje i da budu u kontaktu sa starijim članovima obitelji. "Starije su osobe sklone oticanju nogu i zimi trebaju paziti na elemente koji im pogoršavaju teškoće. Nužno je izbjegavati dugo stajanje i sjedenje. U hladnim mjesecima često treba biti u kontaktu sa starijom osobom koja mora uvijek uza sebe imati osobne podatke, ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona", navode iz HZJZ-a.