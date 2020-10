Mira na kiosku radi kao da je direktorica hotela, Mate u sat i pol ima i po 150 poziva...

<p>Mira Logarušić budi se oko pet i vozi bicikl iz Sesveta do Branimirove tržnice do kioska, a onda ga otvara i u njemu radi kao da je direktorica hotela, ovako ju je lani opisao netko kad ju je prijavio za nagradu "Mali svjetionik za velike ljude". </p><p>Ova majka troje djece svojom je pričom osvojila mnoga srca pa je lani i proglašena za najbolju radnicu. Nedavno smo se, doduše, prisjetili Mire jer joj je netko ukrao bicikl koji je imao poseban nastavak, kao protezu za njenu ruku jer je Mira bez šake. Ljudi dobra srca su se pokrenuli i Miri su već ponudili novi bicikl. No ovo je prilika da podsjetimo da se i ove godine bira najradnik kao i lani te da prijave traju do 15. listopada. </p><p>Godinu ranije najradnik bio je Mate Orlović, voditelj interventne jedinice tvrtke Securitas. Zbog iznimno zahtjevna posla, njemu mobitel ne prestaje zvoniti.</p><p>- Jednom sam izbrojio 150 poziva u sat i pol. A noću zazvoni samo dva ili tri puta. Ali samo ako je sve u redu – pričao nam je lani Mate. Dio novca od 50.000 kuna, koliko je osvoji kao dobitnik nagrade "Mali svjetionik za velike ljude", donirao je dječjoj onkologiji na Rebru gdje se nekad liječila njegova kćerka. </p><p> </p><p>Ova nagrada koja prije svega želi potaknuti kolanje dobrih priča, prepoznavanje vrijednih, malih heroja i najradnika i ove godine narasla je jer već sad ima više od 400 prijava za nagradu najradnika.</p><p>- Cilj projekta je utjecati na radnu etiku i promijeniti vrijednosti u društvu, dati priznanje onim djelatnicima koji se ističu radnom etikom, marljivošću i poštenjem, i tako mijenjati perspektivu u Hrvatskoj. Promjena mora početi negdje, zar ne? - podijelila je s nama Ružica Marta Ljubičić iz tvrtke Mazaras iz koje su i pokrenuli ovu nagradu. </p><p>Ove godine, novčana nagrada za najradnika je 100.000 kuna, za drugo mjesto 10.000 kuna a za treće mjesto 5000 kuna. </p><p>Od pristiglih prijava, komisija će suziti izbor na deset njih, a potom će javnost glasati za najkandidate slanjem SMS-a od 2. prosinca do 13. prosinca. Dodjela nagrade bit će 13. studenog. </p><p>Više detalja možete pronaći na Facebook stranici "Mali svjetionik za velike ljude". </p><p> </p>