Miran i uredan dom bez gamadi više nije nemoguća misija!

Možete provoditi sate čisteći i uređujući dom, potrošiti silne novce na dekoraciju i stvoriti prekrasan interijer, no ako nemate adekvatnu zaštitu od komaraca, kukaca i drugih sitnih štetočina, nećete se osjećati dovoljno prijatno i ugodno. Svrbež i nelagoda od uboda komaraca, onaj grozan osjećaj kada zateknete kolonu mrava u kuhinji ili pažljivo otvaranje prozora samo noću i pod ugašenim svjetlom noćna su mora skoro svakog čovjeka.

Štetočine u domu narušavaju mir i higijenu. Poznato je da glodari i mnogi insekti prenose viruse i bakterije – kako i ne bi kada se kreću po kanalizacijskim cijevima ili slijeću na razne izvore nečistoće. Ako se dovoljno dugo zadrže u domu, tu grade gnijezda i skloništa te se i razmnožavaju. Neki insekti nisu toliko opasni, ali njihovi ubodi izazivaju dovoljno nelagode da ih ne želite vidjeti ni na fotografiji. To se osobito odnosi na stršljenove, ose i komarce.

Nedostatci sredstava protiv štetočina

Moderno doba nam pruža bezbroj mogućnosti da se zaštitimo od štetočina – tu su razni otrovi, sprejevi, mreže za insekte, ljepljive trake... Neke od njih uopće ne pomažu i bespotrebni su trošak novca. Neka sredstva poput otrova i sprejeva funkcioniraju, ali su bazirani na teškim kemijskim supstancama koje štete ljudskom organizmu. Iako vi znate rukovati njima, i dalje postoji velika opasnost koja vreba vaše najmlađe ukućane i kućne ljubimce koji vrlo lako i brzo mogu doći u dodir s otrovnim kemikalijama. Mrežama se možete riješiti nekih letećih napasti, ali ne i glodara i insekata koji se kreću kanalizacijskim cijevima i drugim putevima ulaze u dom. Pritom koštaju dosta novca a često ne izgledaju ni estetski prihvatljivo. Iznimno neprivlačno izgledaju i ljepljive trake koje nakupljaju insekte, a moraju se okačiti na istaknuto mjesto u centru sobe da bi imale efekta.

Riječ stručnjaka

Vrsni zagrebački entomolog dr. Ivan Šarić tvrdi: „Zajednički problem kod svih ovih sredstava protiv štetočina je taj što oni samo trenutačno otklanjaju problem, ako ga uopće i otklone. Neki insekti, poput žohara, vrlo su otporni na većinu sredstava i prave svoja skloništa na mjestima koja nisu lako vidljiva i dostupna. Česta dezinsekcija i deratizacija čine se kao jedini sigurni načini za trajno uklanjanje napasti, ali to najčešće nije opcija, niti je 100 % sigurno rješenje protiv ovako otpornih životinjskih vrsta poput žohara.” Dr. Šarić ističe da je „najvažnije pronaći sredstvo koje će učiniti dom iznimno nepovoljnom sredinom za obitavanje štetočina. Za početak svakako valja obratiti pažnju na to kako ostavljate hranu i čistite li redovito.”

Napredna tehnologija u službi zaštite kućanstva od štetnih napasti

U posljednjih nekoliko desetljeća tehnologija je znatno napredovala i u ovom domenu. Vršena su razna istraživanja u cilju utvrđivanja najjačeg repelenta za većinu kukaca i sitne glodare. U suradnji s entomolozima i fizičarima konstruiran je aparat baziran na tehnologiji produciranja ultrazvuka, točnije zvuka visoke frekvencije koga čuju samo određene grupe životinja, u koje spadaju i kukci i glodari, česti nepoželjni posjetioci kućanstava. Pokazalo se da takav zvuk proizvodi nelagodu i da na njega štetočine iznimno loše reagiraju, te su stručnjaci došli na ideju iskoristiti to njegovo svojstvo u cilju zaštite doma od njihove najezde.

Na našem tržištu, a i šire, kao najučinkovitiji i najpopularniji ovakav aparat na glasu je XTerminator. On je specijalno kreiran da spriječi invaziju komaraca i drugih kukaca u vaš dom, no jednako je učinkovit protiv štakora i sitnih štetočina. Ima vrlo širok radijus djelovanja – pokriva površinu od 120m². Uključuje se u utičnicu i stvara nevidljivi „oklop” protiv kukaca i štetočina od temelja do krova. Na ovaj način on dopire i do najskrovitijih mjesta gdje štetočine žive i razmnožavaju se, te ih tjera da traže drugo stanište daleko od vašeg doma. Ono što je revolucionarno u vezi s ovim izumom je činjenica da on čini vaš dom trajno nepogodnim za kukce i štetočine, koje će ultrazvučni valovi odbiti svaki put kada se samo približe prostoru koji je u radijusu djelovanja aparata.

Potpuna sigurnost bez kemikalija

Korištenjem ovog aparata protiv raznoraznih štetočina nećete nauditi ni sebi, ni djeci, ni svojim kućnim ljubimcima. On funkcionira samo na principu ultrazvučnih valova, bez mirisa i otrovnih kemikalija koje mogu doći u dodir s vašom djecom, psićem ili mačkom. Osim što nije toksičan i ne sadrži opasne kemikalije, XTerminator također ne proizvodi buku dok radi pa ne šteti ljudima. Njegovi ultrazvučni valovi jedino smetaju štetočinama i pomažu da ih se riješite. Uživat ćete u mirnom i čistom domu bez zujanja, svrbeža, nelagode i nečistoće.

Iznimno se jednostavno koristi – uključuje se u strujnu utičnicu i automatski počinje odašiljati ultrazvučne valove. Kada želite ugasiti uređaj, samo ga isključite iz utičnice.

XTerminator možete koristiti kada god i koliko god želite. Ne zahtijeva punjenje, a predviđen je za dnevnu i noćnu uporabu.

Pretvorite dom u oazu mira u kojoj ćete uživati!

Nigdje se ne osjećamo kao doma pa je vrijeme da boravak u njemu učinimo sigurnim i kvalitetnim. U tome pomaže ovaj ultrazvučni aparat koji će rastjerati štetočine i poštedjeti vas buke, nelagode nečistoće i opasnosti koje nose sa sobom.

Tema: Promo sadržaj