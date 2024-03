Mirela i Ivan devet godina žive u Irskoj: 'Kupili smo kuću, plaće su super. Kava? Pije se u hodu'

U Irskoj živi oko 20.000 Hrvata prema podacima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, a neslužbeno se procjenjuje da ih je i 25.000 tamo koji su u Irsku doselili u proteklih 10 godina. Među njima su Mirela i Ivan Nyarko iz Osijeka. Prije Dublina živjeli su u u Zagrebu, imaju sina u srednjoj školi i kćer u osnovnoj, a za N1 su pričali kako su se odlučili na selidbu na drugi kraj Europe.

- Djeca i ja smo doselili u Irsku 2016. godine, a Ivan je došao šest mjeseci ranije. Oboje radimo u struci. Ivan je u Hrvatskoj radio u jednoj telekom kompaniji kao senior voice network specialist. U Irskoj mu je prvi posao bio u jednoj IT tvrtki koja je tada radila za Vodafone Ireland. Ja sam u Hrvatskoj radila u kartičnom odjelu u nekoliko banaka, a ovdje radim za Bank of Ireland (najveća komercijalna banka u Irskoj, nap.a.) kao product manager za kreditne kartice - rekla je Mirela, koja je za N1 pričala o tome je li Irska ispunila očekivanja i kako je tamo živjeti i raditi te planiraju li povratak.

Osijek, Zagreb, Dublin

- Ivan i ja smo često selili. On je rođen u Gani, ja u Bosni i Hercegovini. Oboje smo došli u Osijek pa iz Osijeka u Zagreb. Uvijek smo bili zainteresirani za inozemstvo, ponajviše da testiramo sebe i vidimo hoćemo li uspjeti naći poslove izvan Hrvatske, koliko su naši profili i radno iskustvo interesantni tvrtkama s većih tržišta, gdje je veća konkurencija - objašnjava Mirela razloge odlaska u Irsku.

Ivan je ispričao da je posao našao njega jer je ponudu dobio taman kad je tražio posao te da prije preseljenja nisu bili u Irskoj. Na to su se odlučili jer je zemlja engleskog govornog područja i bila je raj za IT radnike te dobro stoji i financijsko tržište. Mirela kaže da do sada nisu požalili.

Ivan trenutno radi za Air BnB kao senior voice network engineer za područje Europe, Bliskog istoka i Afrike i to mu je treći posao, dok Mirela od početka radi za istu banku, ali je promijenila radno mjesto. Pričaju kako im svake godine rastu plaće i da su zadovoljni prihodima, no da rast plaća ovisi o individualnom rezultatu u prošloj godini. Dodaju i da Irska osim plaća ima druge pogodnosti koje privlače talente.

Pogodnosti za radnike

- To su pogodnosti koje utječu na dnevne troškove. Primjerice, privatno zdravstveno osiguranje, wellbeing dani – to je kao dodatni godišnji odmor ako želite uzeti vrijeme za sebe ili duže biti s obitelji – zatim plaćeni fitness, besplatni obroci na poslu, rad na daljinu… - nabraja Ivan.

Pričaju kako rade puno, a i u Hrvatskoj su radili puno, no da su njihovi poslodavci u Irskoj puno fleksibilniji, pogotovo oko radnog vremena. Dodaju da uglavnom rade od doma i da su jedan dan u uredu, a da određeni broj dana mogu raditi i iz druge zemlje. Ističu da se irske firme natječu za radnike i to tako što im nude bolje uvjete, pa su tu, navode, edukacije, programi za razvoj, promjenu karijere u kompaniji, programi za strane radnike...

Kupili kuću jer je najam jednak rati kredita

Dodaju da su troškovi života visoki, ali su i plaće visoke, a najveći problem je stanovanje.

- Stambenih jedinica za najam je malo pa su cijene prilično visoke. A i teško je naći stan ako ste tek došli u zemlju. Neka zanimanja ne mogu si priuštiti samostalan život bez obzira na lokaciju stana, tako da ljudi žive s cimerima, rentaju samo sobu u stanu i slično - objašnjavaju. Oni su nedavno kupili kuću i dodaju da im je računica pokazala da je najam postao jednak rati kredita. Dodaju i da je dječjih vrtića malo i da su privatni te da je potrebna cijela plaća da se pokrije vrtić za dvoje ili troje djece. Dodaju da su Irci prijateljski nastrojeni, topli i komunikativni i da im se bilo lako uklopiti, no da je djeci isprva bilo teže dok nisu savladali jezik i našli novo društvo.

- Pravu prilagodbu prolazimo mi odrasli jer smo drukčije naviknuti. Pritom mislim na hranu, jezik, drugačiju kulturu, a i vožnju drugom stranom ceste - kaže Mirela. Ističe da život nema mnogo sličnosti s našim.

- Kave se piju u hodu i općenito se manje sjedi na kavi. Dosta vremena provodi se vani, u druženju na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete. Irci vole putovati u inozemstvo, izlaziti na večere i obožavaju pubove. Sviđa nam se što ovdje žive ljudi iz različitih kultura i što naša djeca percipiraju da su dio mješovite zajednice. Hrvatska je u tom smislu još uvijek monolitna, a nama ovo ovdje više odgovara jer je i naša obitelj mješovita - ističu.

Govoreći o Hrvatskoj, najviše im nedostaju obitelj, prijatelji i neka hrana. Isprva im je smetala promjenjiva klima. Zasad ostaju tamo, nemaju planova oko selidbi.

- Možda se odlučimo za još jednu avanturu prije mirovine, na primjer u Kanadi ili SAD-u. A možda i u Hrvatskoj ili Gani - rekli su za N1.