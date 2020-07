Mirna je spasila čovjeka koji je tonuo u Miramarskoj: 'Isplivala sam s njegovom protezom'

Ja sam isplivala s njegovom protezom jer čovjek nema nogu. Auto više nije tonuo pa je bio siguran na krovu. Vatrogasci su došli za par minuta i izvukli ga, opisala je Zagrepčanka jučerašnje događaje

<p>Bila je ponoć i izašla sam prošetati pse prije spavanja. Šetala sam iznad podvožnjaka i čula ženu kako viče pa ugledala auto i muškarca koji ne može izaći van. Pomisao da se čovjek utapa usred grada i da mu nitko ne može pomoći bila mi je strašna, neshvatljiva. Taj osjećaj bespomoćnosti mi je bio nezamisliv – priča za 24sata <strong>Mirna Mrčela</strong> (29), koja je u olujnoj zagrebačkoj noći bez puno razmišljanja zaplivala ledenom bujicom u podvožnjaku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potop u Zagrebu</strong></p><p>- Bilo me strah, naravno, pomislila sam: "Ako mi se nešto dogodi, roditelji će mi poludjeti" – kaže nasmijano jer je sve sada iza nje. Ističe da je ondje bila još jedna žena koja je spremno pomagala te muškarac koji je pokušavao telefonom dobiti vatrogasce i spasioce.</p><p>- Nitko se nije javljao ili je bilo zauzeto jer je grad bio pod vodom i svi su bili na terenu. Ondje su još bila dva muškarca koji su komentirali da se tu više ništa ne može da će se čovjek utopiti. Rekla sam da ja ne mogu stajati i to gledati. Zavezala sam pse stavila sam ključeve i mobitel na kantu za smeće, skinula duksu, tenisice i čarape i krenula. Voda je bila ledena no adrenalin je radio svoje – priča nam živopisno Mirna u detalje.</p><p>Doplivala je do auta, pomogla čovjeku otvoriti vrata kad novi šok.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Očaj u Klaićevoj, nakon potresa sad i poplava</strong></p><p>- Kopa on nešto po autu, a ja mu vičem: Pusti sada stvari, izlazi van, nemamo vremena. A on mi na to kaže da traži nogu. Presjeklo me. I dodaje mi protezu – priča nam Mirna. Ubrzo su stigli vatrogasci i spasioci te je muškarac uz pomoć Mirne i njih danas sa svojom suprugom.</p>