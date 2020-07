Mirni prosvjedi u Beogradu

Prosvjedovalo se u Nišu i Novom Sadu, a u Beogradu je u četvrtak navečer građani su se okupili ispred Skupštine Srbije. Nekoliko tisuća ljudi zauzelo je plato prema Bulevaru kralja Aleksandra

<p>Prosvjedi u Beogradu se nastavljaju. Sinoć je u glavnom gradu Srbije održan još jedan, no ovaj put miran prosvjed. <strong>Ana Brnabić</strong>, predsjednica Vlade Srbije u četvrtak je objavila nove mjere prema kojima se zabranjuje okupljanje više od deset ljudi, bez obzira radi li se o otvorenom ili zatvorenom prostoru. Zbog najave predsjednika <strong>Vučića</strong> o tome kako će se uvesti policijski sat, od čega je u međuvremenu i odustao, građani su izašli na ulice diljem Srbije kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. </p><p><strong>Pogledajte nerede u Beogradu: </strong></p><p>Prosvjedovalo se u Nišu i Novom Sadu, a u Beogradu je u četvrtak navečer građani su se okupili ispred Skupštine Srbije. Nekoliko tisuća ljudi zauzelo je plato prema Bulevaru kralja Aleksandra i prema Trgu Nikole Pašića. Skandiralo se 'Sjedi dolje', pljeskalo i plesalo kolo, no za razliku od prethodnih večeri, većih fizičkih obračuna nije bilo. </p><p>- Sjedimo kako bismo napravili distinkciju između nas i onih koji započinju sukobe. Važno je da se ovo ne prekine. Ostat ćemo koliko god treba - rekao je glumac i lider Pokreta slobodnih građana <strong>Sergej Trifunović</strong>.</p><p>U jednom trenutku huligani su zapalili baklju i napraviti incident, no ubrzo su bili potjerani. </p><p>Brnabić je za RTS izjavila kako nije sretna što su se građani okupili ispred Skupštine, no kako je situacija bolja jer je prosvjed miran. Napomenula je kako je najbitnija borba s korona virusom zbog čega mora postojati solidarnost te kako će za političke borbe biti vremena. </p><p>- Nisam sretna što se okupljaju jer svako okupljanje je i rizik, ali dokle god nose maske, poštuju mjere i dokle god su protesti mirni dobro je - kazala je.</p><p> </p>