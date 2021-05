Samuel Cassidy, ubojica koji je u masovnoj pucnjavi u željezničkom spremištu u San Joseu u Kaliforniji u srijedu ujutro ubio osmero ljudi, uhvaćen je na kameri ispred svog doma kako u bijeli Ford F-150 na suvozačevo mjestu ubacuje veliku torbu.

Nosio je zaštitnu odjeću s fluorescentnim trakama, masku i kapu. Ušao je u auto i odvezao se.

Njegov susjed Doug Suh podijelio je snimke koje je snimila njegova kamera u srijedu u 5 i 40 ujutro, uobičajeno vrijeme kada je odlazio na posao. Tek što je došao na posao, oko 6 i 30 ujutro, Cassidy je ubio osmero ljudi, a na kraju počinio samoubojstvo. U to vrijeme, njegova je kuća zapalila. Kasnije su tamo pronašli bombe i gorivo, zajedno s oružjem. Evakuirano je to područje. Motivi za masovna ubojstva još uvijek nisu poznata.

Cassidy je u željezničkom spremištvu radio od 2012. godine. Susjed Dough opisao ga je kao usamljenog i čudnog te da nikada nije vidio da ga obitelj ili prijatelji posjećuju.

- Pozdravio bih ga, on bi me samo pogledao - rekao je Sug, prenosi New York Post, a priznao je i da su se on i njegova žena bojali Cassidyja.

- Jedan dan sam se autom okrenuo u njegovom dvorištu i on je počeo vikati 'Nemoj uopće dolaziti tu'. Nakon toga nisam nikada pričao s njim - objasnio je susjed.