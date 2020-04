Miro Bulj: 'Oslobodimo se faraona iz županija, ukinimo ih'

Saborski zastupnici nakon tri tjedna od razornog potresa vratili su se u srijedu na Markov trg u zgradu Sabora. Ali zasjedaju prema posebnim pravilima, u skladu epidemioloških preporuka o fizičkom distanciranju pa tako u sabornici može biti ukupno 30 zastupnika, po dva iz svakog od 15 Klubova. Na početku današnje sjednice osvrnuli su se na aktualnu situaciju epidemije korona virusa, ali i potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, a čije ulice još nisu očišćene te se još ni ne zna kako će se obnavljati.

- Dok je cijela Hrvatska u bunkeru, poštujemo mjere po pitanju korona virusa, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tvornici uhljeba, virus ulazi tamo gdje ne smije ući uz uhljeba kojeg je postavio Ante Sanader. Zabija nam se gol u produžecima uz pomoć Sanadera, koji šuti, i župana Bobana, koji ga svesrdno podržava - poručio je mostov Miro Bulj osvrnuvši se na proboj virusa u Dom za starije i nemoćne u Splitu i višednevnoj šutnji o temperaturi korisnika.

Način na koji se postavljaju ljudi na određene funkcije u jedinicama lokalne samouprave, kao što je postavljen Ivan Škaričić (HDZ) na čelo ovog Doma od strane Ante Sanadera, naglasio je Bulj, dokaz je da su županije najveći kočničari razvoja Hrvatske.

- Dok župan Boban kao heroj poziva narod da ostane doma, on je donio virus u Dom preko svojeg uhljeba. Ovdje nije samo pitanje Škaričića, nego odgovornost Ante Sanadera, koji nije postavio stručne ljude u Dom. Ovaj saziv Sabora mora ukinuti županije, one su nepotrebne. Ovo je vapaj svih ljudi, ne samo Splitsko-dalmatinske županije, nego cijele Hrvastke. Oslobodimo se tih faraona, njihovih kraljevina, koje služe isključivo za uhljebiljvanje - istaknuo je dodavši kako je sad ugrožen i centar za smještaj odraslih osoba Juraj Bonači iz kojeg djelatnici moraju u ispomoć u druge domove.

- I sada ti štićenici, 100-postotni invalidi koji imaju autizam, njih 24, štite dvoje ljude, njegovatelj i medicinski tehničar. A što poduzima ministrica socijale? Apsolutno ništa - naglasio je.

Pozvao je župana Blaženka Bobana i Antu Sanadera, koje smatra odgovornima, da podnesu ostavke, ako već, dodao je, nemaju hrabrosti dati ostavku Škaričiću.

HDZ-ovog Branka Bačića razljutile su ovakve tvrdnje.

- Ne dozvoljavam da se ovom HDZ-u lijepe etikete nekompetentnosti i uhljebljivanja zato što je u jedan dom ušao koronavirus. To nije jedini dom u koji je ušao koronavirus, a i u zdravstvene insitucije je ušao koronavirus. U svim slučajevima će se utvrditi odgovornost - poručio je.

Hrvoje Zekanović, predsjednik Suvrenista i Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku govorili su o Europskoj uniji i tome kako se ponijela u ovoj korona krizi.

- Hrvatska je ostavljena na milost i nemilost. EU više ne funkcionira. Nakon natezanja od nekoliko dana, odobrila je paket od 540 milijardi eura, od toga Hrvatskoj 100 milijardi eura. Ali to nije bespovratna pomoć, to je novac koji će Hrvatska morati vratiti, radi se o zajmu, kreditu - istaknuo je Zekanović.

Lovrinović je poručio kako je EU pala ispit solidarnosti.

- EU po drugi put nije položila ispit solidarnosti. Prvi put 2008. i a sada za vrijeme ove pandemije. 2008. se pokazalo se već da EU nije unija suverenih naroda već suverenih kapitala. EU je i sada pokazala svoju dvoličnost, neosjetljivost prema slabijim zemljama i uskogrudnost - istaknuo je dodavši kako se Hrvatska ne može osloniti na EU u ovokavoj situaciji pa predlaže tri ključne stavke.

- Moramo postići potpunu prehrambenu neovisnot, hitno staviti Imunoški zavod u funkciju i moramo značajno smanjiti uvoz električne energije te izgraditi nekoliko hidroelektrana - naglasio je.

Da je Hrvatska jedna od najboljih zemalja u borbi protiv pandemije korona virusa, Zekanović osporava.

- Trenutno smo na dva milijuna zaraženih u svijetu i čuli smo od stožera da je Hrvatska jedna od najboljih na svijetu u ovoj borbi. Ja sam malo pretraživao po internetu i pokazuje se da Hrvatska 59. po broju zaraženih i 62. po broju umrlih. Dakle, nije najbolja - poručio je.

Nije mu sjela zabrana održavanja misa u crkvama.

- Mi se u Saboru okupljamo kako je dopušteno, u Međimurju je otvorena tvornica gdje ih je 300 u smjeni, na gradilištima 100-tinjak radnika... Nisam protiv toga, ali imamo dvostruka mjerila. Kada treba održati misu, to nije dopušteno - naveo je Zekanović koji poziva ministra Davora Božinovića i Vilija Beroša u Sabor da pojasne kako se s korona krizom nose Indija, Indonezija, Pakisatan, Nigerija...

- Imaju milijarde stanovnika, brojke su tamo iznimno niske, a ne postoje mjere socijalnog distanciranja. Zašto tamo nemamo toliki broj zaraženih ni umrlih? Volio bih da se to pojasni - poručio je.

Nezavisni Marin Škibola osvrnuo se na postupanje policijskih službenika koji megafonom rastjeruju građane koji stoje u redovima ispred dućana, za što imaju dopuštenje.

- Povećene ovlasti trebali bi koristiti savjesno, a ne za iživljavanje nad građanima. Ovakve stvari su eskalirale i ne smijemo dopustiti da se Hrvatska pretvori u policijsku i Big brother državu - poručio je.

Pozvao je vladajuće da odustanu od izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama i ideje da se građane prati preko mobitela poručivši kako nas to vraća u vrijeme totalitarizma. Smatra da nije vrijeme ni za uvođenje eura i da s tim treba pričekati.

- Apeliram da se odustane od zakona za uvođenje eura jer tijekom ovog perioda nije trenutak za takve zakonske akte, trebamo mudro sačekati što će biti sa eurozonom jer će ona ući u krizu. Treba pričekati pa onda odlučiti nakon ove situacije - rekao je dodavši kako se žestoko protivi i rezanju plaća u javnom sektoru.

- Te plaće su ionako mizerne, to je promašena politika. Ne možemo danas štediti na liječnicima, vatrogascima, policajcima, medicinskim sestrama, odustanite od toga i prebacite teret krize na financijske institucije, privatne banke - istaknuo je Škibola.

Mirando Mrsić (Demokrati) osvrnuo se na mjeru pomoći države u isplati naknade poslodavcima za radnike te naglasio kako država mora kontrolirati što poslodavci rade s tim sredstvima i da li ona uopće dođu do radnika.



- Trebalo je radnicima platiti ta sredstva na njihove račune. Puno je načina kako poslodavci ovaj dobar nstrument Vlade pokušavaju izvrgnuti, pa neki uzimaju za radnike koje su već otpustili, neki isplaćuju samo to iako su u mogućnosti platiti cijelu plaću, neki isplaćuju radnicima koji su na dugom bolovanju, neki vrše pritisak na radnike da potpišu dodatak ugovoru kojim će ugovoriti plaću onu koju im država daje... Umjesto da Vlada kontrolira kako se troše naši novci, ministar Aladrović moli sindikate da kontroliraju što se događa u tvrtkama, pa se javila ideja da državni inspektorat krene u kontrolu isplata, ali za to nema nikakve ovlasti, to treba Zavod za zapošljavanje, ali oni nemaju kapaciteta - naveo je Mrsić dodavši kako je ideja javne objave liste poslodavaca koji primaju tu naknadu dobra, ali to neće riješiti problem jer se opet neće kontrolirati.

Na isto je upozorio i SDSS-ov Milorad Pupovac.

- Vlada je osigurala novac za ekonomski spas gospodarskih subjekata. Čujemo da neki poslodavci iako dobivaju sredstva od države, iako su pomaknuti rokovi za plaćanje poreza, čujemo da se plaće radnicima smanjuju, radikalno u nekim slučajevima. Ima li opravdanog razloga? To je ozbiljno pitanje kojima se moramo pozabaviti. Te mjere su išle da se očuvanju radna mjesta, ali i zaštite prava radnika. Ako se to ne poštuje, onda trebamo razmisliti kako kazniti one koji to ne poštuju - rekao je Pupovac dodavši kako treba razmisliti da ta vrsta lova u mutnome ima što manje prostora.



SDP-ov Boris Lalovac podsjetio je na mjere koje je predložila njegova stranka te naglasio da su u saborsku proceduru uputili preko 20 prijedloga zakona, a koji osiguravaju povećanje naknade za one u samoizolaciji, plaćeni dopust jednom roditelju, subvencija od 500 do 1000 kuna za najam stana za najpogođenije građane, suspenziaj zatezne kamate, obustava ovrhe...

- Banke su izašle s nekim moratorijem do tri mjeseca, ali su opteretile građane s nekim ovjerama. Mi upozoravamo da svi građani koje vlada potpomaže u šestom i sedmom mjesecu se neće imati gdje vratiit. Zato predlažemo moratorij na godinu dana - poručio je.

HNS-ov Stjepan Čuraj pohvalio je organizaciju prodaje na tržnicama, no kritizirao je stanje u trgovačkim centrima.

- Gdje je u dezinfekcija? Na malom prostoru se nalazi i po nekoliko kupaca, mali je razmak između kupca i blagajnika. Predlažem kao i za tržnice, tako i za trgovačke centre da se naprave proizvodi već unaprijed pakirani, kako se ne bi diralo i biralo. Kao što na tržnici ne možete birati koju želite rajčicu nego za to vas radi trgovac, predlažem da se i u trgovačkim centrima to unaprijed upakira - poručio je.

Predsjednica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš, osvrnula se na potres koji je pogodio Zagreb prije tri i pol tjedna te stanje u metropoli danas.



- Prvo je gradonačelnik Bandić opalio pljusku građanima rekaviši im da su si sami krivi, a onda je trošio energiju za svađu s državom, kao da HDZ i Bandić nisu koalicijski partneri. Svjesni smo da nakon tri tjedna ne možemo imati zakon, ali možemo imati niz hitnih mjera. Imamo dva računa za donacije, jedan od grada Zagreba i drugi od države, tako ćemo imati i dva modela obnove - istaknula je dodavši kako prijedlog vijećnici gradskih četvrti analiziraju stanje u svojim četvrtima te pošalju Gradu koliko im treba građevinskog materijala za obnovu nije nikako dobra.

- Tako se jedan glavni grad ne obnavlja. Stoga partneri, sjesti, donijeti zakon i krenuti - poručila je.