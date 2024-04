Miro Kovač: Koalicija s Domovinskim pokretom vratila bi HDZ na tvorničke postavke

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je jučer održane parlamentarne izbore i govorio o raznim mogućnostima postizbornih suradnji stranaka.

- Glasači bi voljeli da se dogodi koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta jer na kraju krajeva, ako pogledamo i mandat Domovinskog pokreta, jedan veliki broj njihovih glasova dolazi od glasača HDZ-a. Valjda ljudi misle da bi to bila najbolja kombinacija - rekao je Kovač za N1.

- Ta bi kombinacija bila moguća, a možda i neke druge s manjim strankama. Sve ovisi o tome kako će se voditi pregovori - dodao je.

Kovač kaže kako je atmosfera takva da se ipak daje prednost formiranju Vlade pod vodstvom HDZ-a.

- Neki misle da bi koalicija s DP-om vratila HDZ na tvorničke postavke - istaknuo je Kovač.

- Ljevici matematički nije dovoljno da sastavi vladu bez ijedne desne stranke. Stanovništvo u velikoj mjeri diše više tradicionalno i konzervativno - smatra Kovač.

Kovač kaže kako su pokušaji stvaranja manjiske vlade mogući, ali kako je to ipak nerealno s obzirom na atmosferu u društvu.

- Ljudi vide da je HDZ osvojio dobar rezultat, ali da neće moći sam. Trebaju mu partneri. Manjinska vlada bi pružila nestabilnost. Da je SDP osvojio 7 ili 8 mandata više, možda bi takva opcija dolazila u obzir - rekao je Kovač.

Misli li Kovač da HDZ i Domovinski pokret mogu postići kompromis?

- U politici je presudno uvažavanje realnosti. Politika se sastoji od kompromisa. Postoji određena granica i ako dođe do pregovora, tu granicu će definirati vodstvo HDZ-a. Ne znam kako razmišljaju u Domovinskom pokretu, ali ako se to želi i ako postoji volja, do solucije se sigurno može doći. Što se tiče manjinskih zastupnika, mi u Hrvatskoj imamo model. Ne znam tko još u Europi ima takav model, ali čak i gospodin Pupovac, koji je bio lojalan partner ovoj i prethodnoj Vladi HDZ-a je rekao da on ne želi da njegova stranka bude presudna u formiranju Vlade. Želim time reći da bi bilo logično da manjinci budu uz onu opciju koja ima većinu u Saboru. To je najbolje rješenje i za manjince, kako ne bi bili presudni u formiranju Vlade - zaključio je Kovač.