Mirovni pregovori Afganistana i Pakistana završili bez dogovora

Pregovori između Afganistana i Pakistana u Istanbulu, čiji je cilj bio postići dugoročno primirje, završeni su bez dogovora, rekla su u utorak dva izvora upoznata sa situacijom, što predstavlja udarac za mir u regiji nakon smrtonosnih sukoba ovog mjeseca. Cilj razgovora bio je da se postigne trajni mir između dva južnoazijska susjeda nakon što je nekoliko desetaka ljudi ubijeno duž njihove granice u najtežem nasilju od kada su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine. Obje strane su se 19. listopada u Dohi dogovorile o prekidu vatre, ali nisu uspjele pronaći zajednički jezik tijekom drugog kruga pregovora, u kojima su posredovali Turska i Katar u Istanbulu, rekli su afganistanski i pakistanski izvori, pri čemu svaka strana okrivljuje onu drugu za neuspjeh.

Izvor iz pakistanskih sigurnosnih službi rekao je da talibani nisu bili spremni obvezati se da će zauzdati pakistanske talibane - zasebnu militantnu skupinu neprijateljski nastrojenu prema Pakistanu, za koju Islamabad tvrdi da djeluje nekažnjeno unutar Afganistana.

Afganistanski izvor upoznat s pregovorima rekao je da su završili nakon „napetih razmjena“ o tom pitanju, dodajući da je afganistanska strana tvrdila kako nema kontrolu nad pakistanskim talibanima, koji su posljednjih tjedana izvodili napade na pakistanske trupe.

Najnoviji sukobi počeli su nakon pakistanskih zračnih napada ranije ovog mjeseca na Kabul i druge lokacije u Afganistanu, pri čemu su mete bili čelnici pakistanskih talibana.

Talibani su odgovorili napadima na pakistanske vojne položaje duž cijele granice duge 2600 kilometara.

Prekid pregovora, koji je privukao pozornost američkog predsjednika Donalda Trumpa, mogao bi dodatno opteretiti primirje između Afganistana pod talibanskom vlašću i nuklearno naoružanog Pakistana.

U subotu je pakistanski ministar obrane rekao da vjeruje kako Afganistan želi mir, ali da bi neuspjeh postizanja dogovora u Istanbulu značio „otvoreni rat“.

Unatoč primirju između Pakistana i talibana, u sukobima tijekom vikenda poginulo je pet pakistanskih vojnika i 25 pakistanskih talibana u blizini granice s Afganistanom, priopćila je vojska u nedjelju.