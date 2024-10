Miru Bulja pitali što bi da mu sin dođe i kaže 'Tata ja sam gay', on odgovorio: 'Nije došao'

- Ja nisam ni američki, ni ruski igrač, ja sam narode samo vaš - poručio je biračima Miro Bulj i tako u emisiji RTL Direkt najavio svoju kandidaturu za predsjednika države.

Na pitanje jesu li na njega pokušali utjecati Rusi, Bulj odgovara: ''Ni pokušali, kao ni Amerikanci. Zna se tko je ruski, a tko američki igrač. Ja znam za sebe da nisam nit'američki, nit' ruski. Nit' imam tajkune iza sebe''.

A misli li da su na nekoga pokušali utjecati Rusi?

- Ja nemam nikakve informacije, imam svoj stav. Vjerojatno stoje neke tajne službe, vrti se sve oko toga. Oko mene nitko nije došao nikada niti blizu - kazao je Bulj.

Komentirao je i izjavu srpskog ministra Darka Glišića koji je Bulju poručio: ''Začepi, prljava usta, govedo, ustaško. Ima da ti zavalim šamarčinu. Tako vam kaže Vučićev kum. Koji je vaš odgovor?''.

- S tim da je najavio da će doći u Sinj, a ja ću, eto, ići uskoro u Srbiju. Imam obaveze i kao gradonačelnik i ima tamo hrvatskog naroda, tako da ću doći blizu. A što se tiče Vučića - to je velika sramota što su Andrej Plenković i njegov HDZ napravili, prije svega Gradu Dubrovniku i hrvatskim braniteljima - rekao je Bulj.

- Ne smije doći netko tko negira velikosrpsku agresiju, doći u Dubrovnik - pljunuti po svim braniteljima i mrtvima. Mora postojati granica. Dok se ne dobije popis svih naših nestalih iz vukovarske bolnice i ostalih, dok se ne plati ratna šteta, ne kazne zločini, dok se ne ispričaju... Jednostavno nema što raditi tu jedan četnik - dodao je Bulj o dolasku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Dubrovnik.

- Ja sam ga dočekao i kad mu je Kolinda prostrla crveni tapet da ga na Trgu sv. Marka primi Plenković, i spominjao sam mu da je huškao srpski narod u Glini na susjede Hrvate, gdje govorio da Glina nikad neće biti Hrvatska. I nitko mu tad u Hrvatskoj nije postavio to pitanje. Nego ja sam tu uletio. Prema tome - ako mu je teško što je četnik, onda je početnik četničkog vojvode Šešelja kojemu je nosio gajbu pive - komentirao je Bulj odnos prema Vučiću.

- Glišić je njegov kum, njegov prijatelj, obitelj. On je eksponent onoga što misli Aleksandar Vučić - dodao je Bulj.

Komentirao je i svoju spornu odluku da zabrani izložbu o manjinskim običajima u Sinju.

- Moram naglasiti da cijenim ljude srpske nacionalnosti, ali i druge manjine u Republici Hrvatskoj, poglavito svoje susjede koji su bili i u Domovinskom ratu u svim postrojbama - i u HOS-u i hrvatskoj vojsci i policiji - i koji doprinose u mojoj zajednici i prije ću njima napraviti )prije op.a) nego sebi. Međutim, trebamo razlikovati Pupovčev SNV i SDSS koji promoviraju dio "srpskog sveta" i to poglavito Dejan Jović, Milorad Pupovac, koji za vrijeme Oluje stoji uz Aleksandra Vučića, gdje vrijeđa Hrvatsku da je gora od nacističke... - rekao je Bulj.

- Ja nisam vidio fotografije. Vidio sam nekakav taj dio. Međutim, Srpsko narodno vijeće, Milorad Pupovac i njegov etnobiznis i maltretiranje novinara koji pišu pozitivno o hrvatskim odnosima i oni koji ne poštuju Deklaraciju o Domovinskom ratu, u temeljima moderne države - nemaju što raditi. To nije bila zabrana, u prostorijama Srpsko narodno vijeće - neće - dodao je Bulj.

- To je srpska tromeđa. Ja ništa ne govorim, to je financiralo SNV. Dolaze ljudi srpske nacionalnosti, kao i bendovi raznorazni - nikad nisam (imao ništa protiv op.a), ali Srpsko narodno vijeće u prostorijama gdje sam ja odgovoran neće i to zbog toga što oni ne priznaju temelje Hrvatske. Njima treba zabraniti financiranje - rekao je Bulj.

Dobio je na parlamentarnim izborima 12 tisuća preferencijalnih glasova, na izborima za gradonačelnika Sinja 6000 glasova. Za drugi krug predsjedničkih izbora treba mu pola milijuna. Vjeruje li Bulj da može dobiti toliko glasova?

- Po prvi put će narod moći glasati za autentičnog - niti igrača američkog, niti su tajkuni iza mene - niti Rusi. Isključivo samo hrvatski. Ja imam određene mane i određene prednosti. Ja se nisam kandidirao zato što mi je to samo palo na pamet. Nego kad vidim odnos prema demografiji, uvozu radne snage bez ikakvih kriterija - a uglavnom su sinovi HDZ-ovaca vlasnici uvozne radne snage i ponašaju se prema njima kao prema roblju... Međutim, vrijeme je za demografske mjere. Za primjer je Sinj, koji ima povećan prirodan prirast, koji je drugi u Hrvatskoj po broju OPG-ova, ima besplatan vrtić. .. Jedina mjera koju sam čuo od Primorca je besplatan vrtić. Najprije - predsjednik to ne može napraviti, nego neka lijepo prepiše program Grada Sinja, ja ću pomoći Andreju Plenkoviću - rekao je Bulj.

Bulj dodaje i kako na granice treba staviti vojsku te raspisati referendum na kojem bi se odlučivalo o ograničavanju stranih radnika u Hrvatskoj.

Slaže li se s Milanovićem da naši vojnici ne trebaju u rat?

- Nek se Grlić Radman, on onako herojski izgleda, nek se slobodno uputi. A sinove sirotinje - ja to nikada ne bih potpisao - odgovorio je Bulj.

Smetaju li ga gay parovi?

- Ne smeta meni nitko, ali mi smeta kad netko nameće nešto što je van tradicionalne vrijednosti. Vi znate za zabranu u Zagrebu? Tomašević je zabranio oglašavanje 'Hoda za život'. Nebitno što tko misli - rekao je Bulj.

Što bi učinio da mu sin dođe doma i kaže da je gay?

- Ja ne mogu utjecati na nekoga, ali ne želim da u školama i vrtićima... - krenuo je Bulj, a voditeljica ga je prekinula i kazala mu da je ne zanima škola.

- Nemam ništa protiv ljudi, poznajem ljude i mislim to su sve ljude od krvi i mesa. Naravno, ne želim da se tradicionalne vrijednosti tako ponižavaju, da se uvode rodne ideologije, financirane iz tko zna kojih sredstava i na koji način - to ne želim u vrtićima i školama - rekao je Bulj, a voditeljica mu je na to rekla da nije odgovorio na njeno pitanje što bi napravio da mu sin dođe i kaže da je gay.

- Nije dođao - odgovorio je kratko Bulj.