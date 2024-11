Mišel iz Hrvatske pomagao je u Španjolskoj nakon poplava: 'Ne mogu vam opisati. Pravi užas...'

Tisuće volontera držeći u rukama lopate, metle, vodu i hranu čekali su u Valenciji kako bi otišli pomoći na poplavljeno područje. U ovoj katastrofi posebno je stradala Paiporta, iz koje nam se javio Hrvat Mišel, koji je išao pomoći unesrećenima.

- Izgleda dosta strašno, rijeka je poplavila desnu stranu, ja živim na lijevoj obali. Kod nas se nije ništa dogodilo, ali ovakvo što nisam nikad vidio. Kad smo došli, prvo smo ljudima odnijeli hranu i piće, a nakon toga smo čistili ulice od blata - govori nam Mišel.

Dodao je i kako se, prema njegovoj procjeni, skupilo oko tisuću volontera koji su došli pomoći nakon što su u utorak navečer razorne bujice potaknute snažnom kišom poharale zaleđe Sredozemnog mora na jugoistoku Španjolske. Kišna oluja, zbog koje su se prelile lokalne rijeke, iznenadila je mnoge u pokrajini s pet milijuna stanovnika.

- S jedne strane bilo je lijepo vidjeti sve te ljude, taj humanitarni dio. S druge strane, vidjeti katastrofu uživo je stvarno užas. Sad se tamo već ne može, u pomoć su stigli vojnici i vatrogasci - govori nam Mišel.

Inače, premijer Pedro Sanchez izjavio je u subotu kako će na pogođeno područje izaći dodatnih 5000 vojnika i isto toliko policajaca, a sve kako bi se život na tom području što prije vratio u normalu.

- Mislim da je ovo najveća katastrofa koju sam ikad vidio. Razgovarao sam s ljudima i čuo svašta. Ovdje je 50-ih godina bila velika poplava. Starosjedioci su mi rekli da se tad gotovo ništa nije dogodilo za razliku od sad, kad su nastradali. Ne mogu vam to opisati, ulice su doslovno pod blatom, automobili su uništeni, na ulicama su hrpe smeća i mrtva tijela, ljudi nisu mogli izaći iz svojih stanova - prepričava nam Hrvat.

Dodaje i kako je od stanovnika dobio informacije da su se na tom području pojavili i lopovi koji su nakon razornih poplava počeli pljačkati.

- Puno je volontera, vojske, mehanizacije, čisti se na sve moguće načine. Rekli su da će trebati i nekoliko tjedana da se vlakovi vrate u vožnju. Metro neće sigurno voziti mjesecima. Pitanje je koliko će trebati da samo automobile izvuku iz ulica koje su pretrpane raznim smećem - kaže nam Mišel dodajući kako je u poplavama sveukupno pogođeno oko 15 naselja.

Treba reći i kako je, prema sadašnjim informacijama, poginulo 211 osoba, dok se za stotinama još traga. Mnogi se pitaju jesu li stanovnici u ovoj pokrajini bili na vrijeme upozoreni putem mobitela. Neka poplavljena mjesta su odsječena i u njima stanovnicima nedostaje pitke vode. Oko 15.000 ljudi je bez struje, a 252.000 bez telefona.

- Tu živim godinama i imam prijatelje koji žive u pogođenim naseljima. Izgledalo mi je sasvim normalno otići i pomoći im. Odnio sam im malo hrane. Pomogao sam koliko sam mogao, danas nisam išao jer me sve boli, mislim da ću sutra ponovno ići - kaže nam Mišel.

- Kad se puno malih ruku složi, onda se nešto može napraviti. To se ovdje i vidi. Velika je to tragedija. Neki su ljudi iz stanova tek jučer mogli izaći, nisu im stigli raskrčiti prolaze, po metar blata nalazi se u ulazima u zgradu. Pogodilo me puno toga, ta rijeka ljudi koja svakodnevno dolazi pomagati. Pozitivno je bilo vidjeti koliko se ljudi angažiralo i došlo pomoći. Pokušavaju nešto napraviti kako bi olakšali život stradalom stanovništvu - zaključio je Hrvat Mišel.

Kiša je prestala padati na pogođenim područjima, ali meteorolozi upozoravaju da nevrijeme nije prošlo. Krajem dana i tijekom nedjelje očekuju novu kišu koja bi mogla otežati posao spasiocima i onima koji čiste od blata kuće i ulice.

- Kiša neće biti intenzivna, niti približno kao u utorak navečer. Ali ljudi se sad boje. Čim počne kišiti ne znaju što očekivati - rekao je lokalni meteorolog.

Tisuće volontera stiže u pomoć

U subotu je više od 10.000 volontera stajalo u redovima u Valenciji, a sve sa željom da pomognu. Odlazak volontera na pogođeno područje organiziran je autobusima. Premijer Pedro Sanchez rekao je da su ovo najgore poplave u Europi u posljednje 24 godine te da oko 8000 vojnika i policajaca koji su ranije poslani na teren nije dovoljno. Na području Valencije bi ih tijekom vikenda trebalo biti ukupno oko 18.000.

