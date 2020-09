'Mislili smo da je susjed duša od čovjeka, zvali smo ga legendo, a on je švercao tonu kokaina...'

Šparadići su inače mjesto načičkano vikendicama, a u jednoj od rijetkih kuća u kojima netko živi cijele godine živio je sa obitelji Zoltan K., navodni organizator operacije. Mještani kažu da je njihov 'Zoli' bio legenda

<p>Šibenčani su doista šokirani uhićenjem trojice mladića iz njihovog kraja koji su nasred Atlantskog oceana pali s tonom kokaina vrijednim više od 40 milijuna dolara. <strong>Zoltan K. </strong>(42), <strong>Marko M.B. </strong>(27) i <strong>Filip S. </strong>(24) uhićeni su nakon koordinirane međunarodne policijske akcije i višemjesečnog praćenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Od Šparadića do kartela</strong></p><p>U naselju Brodarica odakle su navodno dvojica mlađih članova posade koja je prevozila kokain iz Južne Amerike u Europu pravi zavjet šutnje. Nitko ni riječi nije želio progovoriti o slučaju koji je očito dobro potresao njihov kraj. U Šparadićima, naselju u sklopu mjesta Grebaštica, slična priča. Šparadići su inače mjesto načičkano vikendicama, a u jednoj od rijetkih kuća u kojima netko živi cijele godine živio je sa obitelji Zoltan K., navodni organizator operacije.</p><p>Bablje je ljeto i u centru mjesta zatekli smo samo nekoliko stranih turista. Plaže su prazne, tek tu i tamo vidjeli smo ponekog ribara amatera koji nam je uz zvuk prduckanja njegove brodice poželio dobar dan. Ipak smo naišli na nekoliko 'domaćih' koji su nam odreda odmahivali glavom i odbijali ikakav početak razgovora o vrućoj temi.</p><p>Konačno smo u centru Grebaštice pronašli mještanina koji nam je ispričao ponešto o Zoltanu K.</p><p>- Da, znam o čemu se radi, i vjerujte mi, ni ja niti itko od mještana ne može vjerovati. Pa naš 'Zoli' je legenda, vrhunski čovjek, ma ljudina! Vjerujte mi, nema šanse da će vam itko iz Grebaštice reći riječ protiv njega. Pa on ovdje svima pomaže, servisira brodove, popravlja strojeve, nema kome nije učinio uslugu. I kada smo doznali za ovo s drogom, i dalje ne možemo vjerovati kako i zašto je u to krenuo. Koliko mi je poznato nije imao financijskih problema, a zna da ima i krasnu obitelj, suprugu i dvoje djece. Znam doduše i da se njegova obitelj ovdje doselila iz Splita nakon rata, možda i prije više od dvadeset godina, i da se tada pričalo da je on kao mladić u Splitu imao nekih problema. Ali od tada ja nikada nisam čuo ni riječ protiv njega, naprotiv, znam da je mnogima pomogao svojim znanjem o brodovima, ispričao nam je mještanin Grebaštice.</p><p>Doznali smo i da je Zoltan radio kao skiper, te da je živio od toga i od servisiranja brodova, kao i od iznajmljivanja vezova za jahte ispred kuće u Šparadićima.</p>