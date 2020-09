Pali Hrvati s tonom kokaina: Sa Srbima kontroliraju europsko tržište za kolumbijske kartele

Hrvati su početkom godine isplovili iz Šibenika na jahti koja je registrirana Dubrovniku. U kolovozu su im tonu kokaina ukrcali u moru kod zapadne obale Afrike. Dio je trebao završiti u Hrvatskoj na pali su na Kanarima

<p>Međunarodni lanac krijumčara droge razbijen je u akciji 'Falkuša' koju je inicirala hrvatska policija i spriječila da na hrvatske ulice dođe na desetke kilograma droge.</p><p>- Koordiniranom akcijom, specijalni tim španjolske Civilne zaštite je u jutarnjim satima 8. rujna, u međunarodnim vodama, uz prethodno odobrenje nadležnih tijela RH, presreo hrvatsku jedrilicu, čiju posadu su činila trojica Hrvata. Četrnaestmetarsku jahtu registriranu pod imenom 'Majic' u LK Dubrovnik doveli su u luku. Prema hrvatskom registru, u rubrici podaci o stvarnom vlasniku upisano je ime fizičke osobe, <strong>Ian Hugh Norval Gibson</strong> iz mjesta Blackheath u Južno Afričkoj Republici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Tri Hrvata pala s tonu kokaina</strong></p><p>Oceanis 46 je tip jahte za 12 osoba, dužine je 14 metara, proizvedena u Francuskoj prije devet godina a pokreće je glavni motor od 55 KW a u pogon može i na jedra. U registru se nalazi i podatak da je jahta prethodno bila registrirana pod istim imenom i u Velikoj Britaniji te Sjevernoj Irskoj.</p><p>Pretragom jedrilice pronađeno je ukupno 980 paketa s oko 980 kg kokaina visoke čistoće, izvijestio je u subotu MUP. Prema procjenama španjolske policije, ulična vrijednosti zaplijenjenog kokaina je veća od 40 mil. eura. Prema do sada prikupljenim saznanjima kokain je bio namijenjen europskom, španjolskom i hrvatskom tržištu. Akcija 'Falkuša' krenula je u veljači. Policija je izvijestila da je 'u okviru svojih aktivnosti' prikupila inicijalna saznanja o prekoatlantskom krijumčarenju većih količina kokaina u koje su, kao pripadnici tzv. Balkanskog kartela, aktivno uključeni Hrvati. Istražitelji su do sada utvrdili kako su hrvatski državljani s jedrilicom otplovili iz Šibenika početkom 2020. da bi krajem kolovoza zaplovili afričkom rutom krijumčarenja s Kanarskog otočja, južno, prema obalama zapadne Afrike, gdje su organizirane kriminalne skupine, koje je angažirao kartel, na 'Majic' ukrcale kokain.</p><p>Koordinirano s uhićenjem i pretragom jedrilice na Kanarima, policajci su u petak na šibensko-kninskom području pretražili više domova i drugih prostora kod više ljudi povezanih s uhićenicima i tom prilikom oduzeli više računala, mobitela i drugih predmeta. Drogu nisu pronašli. Istraživanje se nastavlja a usmjereno je, ističu u MUP- u, prema kriminalnoj ćeliji unutar tzv. 'Balkanskog kartela' koja se specijalizirala za pružanje 'usluga' krijumčarenja droge jedrilicama i jahtama. Hrvati, Srbi i Crnogorci na dobrom su, anime, glasu kod međunarodnih narko kartela koji se bave krijumčarenjem kokaina morskim putevima.</p><p>Riječanin je 2018. s Britancem i Nizozemcem na jahti 'Oggi' prevozio 1400 kilograma kokaina skrivenih u posebno izrađenim spremnicima za gorivo. Njih je 21. lipnja 2018. kod otoka Faial presrela portugalska policija skupa s pripadnicima britanske Nacionalne agencije protiv kriminala (NCA) koja je vodila operaciju.</p><p>No neslavni rekorder je <strong>Anastazije Martinčić</strong> koji je u Urugvaju pao s dvije tone kokaina 'Balkanskog Escobara' <strong>Darka Šarića</strong>. Martinčić je u listopadu 2009. s jedrilicom 'Maui' trebao drogu prevesti do prekooceanskog broda 'Pirgo'. Kokain je trebao prekrcati s jahte na manje gumene čamce i potom s njima prići Pirgosu. no nije se držao plama. U pokušajima prilaska brodu Martinčića je onemogućilo jako nevrijeme a poslije je sve spriječila urugvajska policija u mjestu Rio Santa Lucia u blizini Montevidea.<br/> Pretragom jahte 'Maui' policija je pronašla i zaplijenila 2174 kilograma i 682 grama kokaina koji je bio 97-postotne čistoće. Vrijednost zaplijenjenog kokaina procijenjena je na više od 120 milijuna eura. Martinčić je završio u zatvoru iz kojeg su ga pustili lani. </p><p>I dok je on odslužio kaznu skupina Zadrana još čeka na početak suđenja. Riječ je o skupini uhićenoj u svibnju 2012. u međunarodnoj akciji 'Jadera'. Akcija je dobila ime po latinskom imenu Zadra, budući da je cijela operacija krijumčarenja kokaina na karipsko-hrvatskoj ruti vođena upravo iz Zadra, a i troje Zadrana je na Karibima 'palo' sa 174 kilograma kokaina. Akcija 'Jadera' pokrenuta je u listopadu 2011. nakon prvih informacija o organiziranoj skupini krijumčara koje su prikupile hrvatska SOA i PNUSKOK. Normalno, poslije je bila uključena i DEA.</p><p>Osumnjičeni su više mjeseci tajno praćeni, prisluškivani i snimani. U travnju 2012. <strong>Zlatko Ugarković Patak</strong> je iz Zadra je otputovao u Dominikansku Republiku gdje je s visokorangiranim pripadnikom kolumbijskog narko-kartela<strong> Parra Florentinom</strong> dogovorio isporuku osam milijuna eura vrijednog kokaina. Drogu, koja je stigla iz Venezuele, prekrcali su na moru, a kako bi zavarali policijske pse, pakete s kokainom premazali su mješavinom senfa i kave i sakrili u duplom dnu hrvatske jedrilice. No čim su ušli u vode karipskog otoka Martinika presrela ih je policija. Dvojica skipera zatečenih na jedrilici odmah su uhićena, a potom su pali i ostali - jedan u Italiji, četvorica u Dominikanskoj Republici, dvojica na San Martinu, te dvojica u Hrvatskoj. U akciji su surađivale kolumbijska, francuska, nizozemska, hrvatska, slovenska, engleska i španjolska policija. U Dominikanskoj Republici uhićen je i Zlatko Ugarković Patak koji se u srpnju 2012. godine, dok je u madridskom zatvoru čekao na izručenje Hrvatskoj, objesio u ćeliji.</p><p>Prema procijeni hrvatske policije Hrvati godišnje potroše 100 kilograma kokaina no stručnjaci kažu kako je ta količina i do 10 puta veća. Kako bi droga sigurno došla do Hrvatske dileri se služe raznim trikovima. U plominsku luku 2000. uplovio je brod koji je iz Kolumbije prevozio ugljen i kokain. Čak 240 kg kokaina bilo je u tankovima za balastne vode. Stjepan Prnjat i ekipa su 100 kg koke 2018. sakrili u metalni otpad koji je brodskim kontejnerom prevezen do riječke luke.</p>