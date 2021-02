Kad zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića stjeraju u kut sudovi ili nezadovoljstvo građana, on poseže za plaćanjem oglasa u kojima iznosi svoju istinu. I to će opet učiniti. Te oglase ne plaća gradonačelnik iz svog džepa, nego građani iz proračuna s najvećim prirezom u zemlji. Pa im on onda njihovim novcem objasni kako se brine o Zagrebu.

Već je dosad objavio oglas "Istina je!" najmanje dva puta. Kada je sud Zagrebu prije 17 godine donio nepovoljnu presudu za zemljište Zagrepčanke, napao je sutkinju putem oglasa. I dobio kaznu za utjecaj na sudstvo. Drugi put je za istom metodom posegnuo lani. Kada je javnost bila protiv izmjena zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana. Ali to mu nije pomoglo.

Sada se sprema novi oglas. 24sata su u posjedu dopisa je odaslan svim gradskim uredima, službama i podružnicama Zagrebačkog holdinga. Od njih se traži da službi za informiranje danas do podne dostave koje mjere su "poduzimali kako bismo građanima, poduzetnicima, udrugama, proračunskim korisnicima...pomogli u premošćivanju problema". U prilogu je dostavljen i već spomenuti oglas "Istina je!" koji je objavljen lani u vezi GUP-a, a u uvodu se objašnjava da Grad priprema plaćanje novog oglasa. Ovaj puta na čak tri teme: potres, koronavirus i poplava.

Neobično je da u upravi Zagreba na čelu s Bandićem već ne znaju što je točno rađeno, nego sada pitaju svoje podređene urede, službe i podružnice. Ali da ne bude zabune, u dopisu se spominju primjeri kako bi povratni dopis trebao izgledati. Pa tako vatrogasci trebaju napisati koliko su dimnjaka skinuli, kolika je vrijednost radova. Drugi primjer je dodjela pomoći za 254 obitelji iz Ureda za gospodarstvo, a treći besplatno parkiranje u centru nakon potresa.