Misliti da hitnjaci ne zaslužuju radni staž je posve neljudski. Zašto za te ljude nema sluha?

Šefica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Maja Grba Bujević, bubnula je apsolutnu nebulozu. Pred kamerama je izjavila da “djelatnici Hitne pomoći u Hrvatskoj ne žele beneficirani radni staž”. U glavi ove tipične uhljebuše očito plešu neki čudni, mali patuljci, jer hitnjaci se već dugo bore upravo za beneficirani staž, zbog čega su svojedobno i prosvjedovali. Pa Grba Bujević, sigurna u svojoj nezasluženoj fotelji, u još jednom, friškome mandatu, šalje nezamislivo glupe poruke, dok hitnjaci diljem države ostavljaju svoje zdravlje na terenu pomažući svima nama, spašavajući naše živote.

