Misterij ceste: Stanovnici Novog Zagreba imali prečac do Buzina. Šesti dan netko ju je razrovao!

Prošlo je gotovo godinu dana, a stanovnici novozagrebačkog naselja Sveta Klara i dalje se međusobno optužuju za cestu koja je nakratko povezala ovo naselje s Buzinom i mnogima uštedila kilometre i kilometre okolnog puta. No oduševljenje je trajalo samo pet dana jer je šesti dan cesta već bila razrovana i uništena do te mjere da se jedva biciklom može proći, kamoli automobilom. Radi se o cesti koja vodi direktno iz naselja Sveta Klara na posjed trgovačkog centra Supernova Buzin. Dok je nije bilo, stanovnici Svete Klare išli su okolo, a to je usred najvećih gužvi znalo potrajati 20 i više minuta pa je cesta koja direktno izlazi na Supernovu bila pravi hit.

No postoji nekoliko problema u cijeloj priči. Tko je uopće sagradio cestu i je li to smio učiniti i tko ju je srušio? Pokušali smo raspetljati cijelu priču i nakon višestrukih upita prema Gradu, Supernovi i mjesnim odborima Sveta Klara i Buzin saznali smo tko je razrovao cestu i zašto, ali ne i tko ju je napravio. Krenimo ispočetka. U prosincu 2023. godine produžetak Horvatove ulice odjedanput je asfaltiran i izbija ravno na Supernovu. Šesti dan - kaos. Cesta je potpuno uništena.

- To su razrovali susjedi, sve vam smeta. Kako vas nije sramota. Znamo točno tko je to učinio - pisali su bijesni stanovnici Svete Klare na Facebooku, nakon što je cesta razrušena ni šest dana otkako je osvanula asfaltirana.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Kako je vidljivo na katastru, dvije čestice na kojoj je bila asfaltirana, a kasnije razrovana cesta u vlasništvu su trgovačkog centra Supernova Buzin, treća čestica koja je nešto manja i također prolazi tim dijelom je u vlasništvu države, a glavni problem u cijeloj priči je čestica kojom upravlja HŽ i na kojoj stoji 'nema pravo gradnje'. Ta je čestica - željeznička pruga preko koje ide ova cesta.

Tko je razrovao cestu?

O cesti koja je spojila novozagrebačko naselje Sveta Klara s Buzinom, kao produžetak Horvatove ulice, pitali smo HŽ.

- HŽ Infrastruktura d.o.o. nadležna je isključivo za željezničku infrastrukturu koju, među ostalim, čine željezničko-cestovni prijelazi i pružni pojas. HŽ Infrastruktura d.o.o. nije nadležna za održavanje cesta, a ni za ukidanje cesta. S obzirom na to da je navedeni put neovlašteno izgrađen na pružnom pojasu, HŽ Infrastruktura na tom dijelu ga je prekopala kako bi spriječila neovlašteno i po život opasno prelaženje preko pruge - odgovorili su nam iz HŽ-a i potvrdili da su oni raskopali cestu, a ne susjedi.

Prijelaz preko kojeg su ljudi i automobili prolazili zatvoren je za promet još od 2015.

- Zatvoren je odlukom nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastruktura 10. lipnja 2015. godine. Odluka je javno objavljena u Narodnim novinama Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza. U skladu s time je prelazak preko pruge na navedenome mjestu svim sudionicima u cestovnome prometu, bilo prijevoznim sredstvom bilo pješice, zabranjen i smatra se neovlaštenim - rekli su nam iz HŽ-a i dodali kako su upozoravali da se preko tog prijelaza ne ide, ali to su svi ignorirali.

Foto: Čitatelj 24sata

A tko ju je uopće napravio?

HŽ nam je potvrdio da je srušio cestu, ali tko ju je asfaltirao? S obzirom da se cesta nalazi na dijelu čiji su vlasnici Supernova Buzin, država, a jednim dijelom i Grad, poslali smo upit svima. Pa i dvama mjesnim odborima, Sveta Klara i Buzin, kako bismo pokušali saznati tko je asfaltirao cestu. Odgovor smo dobili samo od Mjesnog odbora Buzin.

- Horvatova ulica svojim većim dijelom ne nalazi se na području Mjesnog odbora Buzin, već, tek jedan manji južni dio ulice. Za produžetak koji spominjete u svom upitu, a ukoliko mislite na dio ulice koji se nalazi na području Mjesnog odbora Buzin, Vijeće MO Buzin nije zatražilo uređenje ulice, niti pokretalo bilo kakvu inicijativu u vezi uređenja ulice. Slijedom navedenog, Vijeće MO Buzin nema saznanja o gradnji produžetka Horvatove ulice, niti o vraćanju u prvobitno stanje - kažu u odgovoru iz MO Buzina.

Iz Supernova Grupe koja ima jedan dio vlasništva na tom dijelu rekli su da ništa ne znaju.

- Razrušeni dio Horvatove ulice ne nalazi se na dijelu zemljišta u vlasništvu Supernova Grupe, te nam nisu poznati razlozi za njegovo rušenje i zatvaranje - izjavili su iz Supernova Grupe.

Iz Grada također još čekamo službeni odgovor, kao i iz MO Sveta Klara. Kad ih dobijemo, objavit ćemo ih.