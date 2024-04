Misterij Dankinog ubojstva: Sumnjiva smrt ubojičinog brata i svi jezivi detalji ovog slučaja

Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50), zvijeri koje su ubile malenu dvogodišnju Danku Ilić u Banjskom Polju u Srbiji prebacit će iz pritvora u Zaječaru u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu gdje će se obaviti psihijatrijsko vještačenje, piše Kurir.

Danas je točno mjesec dana od Dankinog nestanka, a dvojac i dalje ne govori gdje je tijelo djevojčice za koju su priznali da su je ubili nakon što su je udarili automobilom. Cijeli taj slučaj prepun je čudnih detalja, a nedavno je na sumnjiv način u pritvoru umro Dalibor Dragijević (40), brat osumnjičenog za ubojstvo djevojčice. Kako su objavili srpski mediji, Dalibor je preminuo nasilnom smrću, a ne jer mu je pozlilo, kako je MUP prvo objavio. Inspektori su lagali njegovom odvjetniku kad je ovaj pitao za klijenta, kojeg su sumnjičili da je zajedno s ocem pomagao sakriti tijelo djevojčice. Neki srpski mediji prenijeli su kako su Dalibora pretukli u policiji, u noći između subote i nedjelje. Obdukcija je također pokazala da je imao vidljive ozljede i podljeve i malo je vjerojatno da je umro od srca.

Jezivi detalji

Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50) priznali su da su udarili djevojčicu službenim automobilom Vodovoda iz Bora. Obojica su tamo bila zaposlena. Tvrdili su da su njezino tijelo bacili na deponij smeća. No Dragijević nakon toga kaže da se vratio na deponij i premjestio tijelo te da su mu u tome pomogli brat i otac. No tijelo djevojčice još nije pronađeno. Srpski policajci, vatrogasci, HGSS-ovci i volonteri danima su češljali područje na kojem su sumnjali da je Dankino tijelo, ali bez rezultata. Na početku, dok se radnici još nisu predali, Dankina majka i otac su bili u policiji na poligrafu. Nedavno su ih opet ispitali, odvojeno, prvo majku, a zatim i oca.

Zašto je priznao, a ne želi reći gdje je tijelo?

Tada je majka inspektorima otkrila novi detalj, da je tog dana navodno vidjela osumnjičene da su se motali oko ograde i nešto tamo radili. Kako prenose srpski mediji, vještači se na stotine tragova s vozila i iz njega. Među tim tragovima je krv za koju su potvrdili da pripada nestaloj djevojčici i koju su osumnjičeni pokušali očistiti, ali nisu uspjeli. Dragijević je priznao da je vlastitim rukama zadavio djevojčicu koja je još bila živa nakon što je Janković na nju naletio službenim automobilom. Čak i da se ne pronađe tijelo, može se doći do osuđujuće presude. Za to će ključni biti dokazi, tragovi krvi i DNK, koje, ako povežu s počiniteljima, mogu dovesti do presude za ubojstvo. Jedan od ključnih dokaza bi mogao biti i GPS u službenom automobilu kojim su udarili djevojčicu Dragijević i Janković tog dana. On pokazuje kako su se 26. ožujka zaustavili 150 metara od dvorišta u kojem je Ivana Ilić bila sa svojom djecom.

Utvrdili su i da su bili na deponiju gdje su se zadržali minutu i 41 sekundu. Jeziv je detalj i da je Dankin otac zaustavio njih dvojicu i pitao ih jesu li je vidjelu, na što su oni rekli da nisu. Istražitelji sumnjaju da je u tom trenutku malena bila u prtljažniku njihovog automobila. Dragijevića i Jankovića ukupno su 15 puta bili na poligrafskim testiranjima, obojica su pala, samo na različitim pitanjima. Istražiteljima i dalje nije jasno zašto je Dragijević priznao da je ubio curicu i da je premještao tijelo, a ne želi reći gdje je tijelo.

Rekonstrukcija strave 26. ožujka

13:10 sati - majka Ivana Ilić došla je u Banjsko Polje s djecom. Djeca su bila u dvorištu. Igrala su se. Ona ih je fotografirala

13:22 Majka je poslala zadnju sliku. Sin ju je tražio vode. Otišla je u kuću i shvatila da nema Danke

13:41 Pozvala je muža

13:45 Zove policiju

13:59 Policija stiže u Banjsko Polje