Misterij kod Nove Gradiške: Izveo psa u šetnju, ali vratio se samo pas. Traže ga već 2 dana

Darko Betlach (36) iz Cernika kod Nove Gradiške niti nakon dva dana nije pronađen.

- On je sa svojim psom 13. svibnja u 18.30 sati otišao u šetnju, pas se vratio kući, a on nije. Isti dan po saznanju akcija traganja započela je oko 22 sata i trajala je cijelu noć do 4 sata ujutro. Osim nas policije u potragu terena uključeni su članovi HGSS-a, lokalnog DVD-a i mještani. S potragom se nastavilo u nedjelju u 7 sati, a ona je nastavljena i danas.

- Svi mogući resursi su uključeni u potragu, no, ona je zbog trenutne vremenske situacije, stalne kiše, jako otežana – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.

'Ima suprugu, izgradili su kuću i otplatili kredit'

Mještani koji poznaju obitelj rekli su da nestali mladi čovjek ima suprugu, da su izgradili kuću i otplatili kredit, da je on zaposlen u tvornici za preradu kože Psunj d.d. iz Rešetara, boje se da mu se nešto dogodilo.

U policiji su još jednom potvrdili da se potraga za nestalim mladim čovjekom i dalje nastavlja.

