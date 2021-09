Izbor izvršne direktorice UN Womena nije u nadležnosti država članica Ujedinjenih naroda nego je izravna ingerencija glavnog tajnika UN-a. On sam donosi odluku, nakon konzultacija sa svojim suradnicima. Ne radi se o klasičnom natječaju, koji uključuje lobiranje za glasove država članica. Radi se o izvršnome mjestu u Tajništvu UN-a, a o kandidaturama za takva mjesta javnost se ne izvještava. U kontekstu određenih pozicija i kandidatura u međunarodnim organizacijama, one nisu uvijek predmet javne rasprave, a postupak je često povjerljiv zbog pravila same organizacije.