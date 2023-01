Misterij star 24 godine: Grgiću će po treći put izreći presudu za trostruko ubojstvo u Kutini

Vozilo Marka Grgića koje su policajci kobne noći 8. na 9. listopada 1998. godine primijetili i zapisali u Ulici A. G. Matoša u Kutini, 454.000 kuna koje su pronašli pretragom Grgićeva doma, činjenica da je poznavao žrtve, kao i da je jedan poziv s njegova mobitela u kobnoj noći upućen preko bazne stanice Kutina... Ovim dokazima Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici smatra da je zatvorilo krug indicija koji upućuju na samo jedan mogući zaključak, onaj da je Marko Grgić kriv za trostruko ubojstvo u Kutini 1998. godine.

Nepravomoćnu presudu, treću dosad, sud će mu izreći u srijedu.

Optužnicom izmijenjenom u prosincu prošle godine nakon dovršetka dokaznog postupka tužiteljstvo tereti Grgića da je u noći 8. na 9. listopada 1998. u Ulici A. G. Matoša u Kutini, s još nepoznatim pomagačem, iz Škorpiona kalibra 7,65 mm prvo ubio Gorana Cvrteka (25), a zatim Renata Serdarušića (32) i Ingrid Šipek (23). Učinio je to, smatra tužiteljstvo, znajući da bračni par u kući drži novac, u nakani da ih usmrti i dokopa se novca. Svi troje ubijeni su u svojim krevetima na spavanju s dva hica u glavu. Potom je, navodi se u optužnici, Grgić iz kuće uzeo i zadržao za sebe najmanje 454.050 kuna.

Izmijenjenom optužnicom tužiteljstvo je odustalo od progona Neđe Ajdarića, koji je u drugom suđenju, zajedno s Grgićem bio osuđen na 40 godina zatvora i to na temelju iskaza svjedoka, kojega je Europski sud za ljudska prava ustvrdio da je nevjerodostojan i nepouzdan. I dok je protiv Ajdarića zbog toga sud donio odbijajuću presudu, suđenje su nastavili Marku Grgiću.

- Nakon što je tužiteljstvo odustalo od Ajdarića terete Grgića da je s nepoznatom osobom ubio troje ljudi. Tu nepoznatu osobu morali su dodati jer je balistički vještak zaključio da je za ubojstva odgovorno najmanje dvoje ljudi. Po novoj inkriminaciji njih su se dvojica samo stvorila u kući. Teško je vjerovati da su im ukućani otvorili vrata jer onda ne bi bili ubijeni na spavanju, a tragova provale nema - započeo je svoje završno izlaganje Grgićev branitelj Čedo Prodanović.

Osvrnuo se i na telekomunikacijsko vještačenje na koje je, kako kaže, otpalo pola postupka.

- Vještvom nije dokazano da pozive nije mogao počiniti iz BiH, gdje se Grgić nalazio u vrijeme ubojstava. Jedina prava indicija je registracija automobila koju su policajci zapisali. Trebali bi vjerovati da je netko vrlo detaljno isplanirao ubojstva, isplanirao si alibi, a potom došao svojim vozilom u ulicu gdje su ubojstva počinjena i parkirao na osvijetljenom mjestu?! - nastavio je Prodanović.

Odvjetnica Marijana Tomić, koja uz Prodanovića brani Grgića, istaknula je da je patolog označio 21.30 sati kao krajnje vrijeme kad je smrt mogla nastupiti.

- Ako ćemo vjerovati iskazu sestre ubijenog, Vesne Serdarušić, koja je svjedočila da je Grgić bio kod nje u Bjelovaru između 21 i 21.30 sati on je u vrijeme zločina bio ili kod nje ili u Banja Luci. U svakom slučaju, zločin nije mogao počiniti - istaknula je Tomić.

Dodala je da u ovom postupku imamo iste dokaze na temelju kojih je Grgić na prvom suđenju oslobođen krivnje, no presuda je ukinuta. Na drugom suđenju, gdje je bio optužen s Ajdarićem, pravomoćno je osuđen, no nakon što je ELJSP usvojio Ajdarićevu tužbu, obojica su dobila obnovu postupka.

Ročište u ponedjeljak pratili su i članovi obitelji ubijenih. Nisu željeli ništa komentirati tek su putem svoje opunomoćenice poručili da se nadaju osuđujućoj presudi.

Najčitaniji članci