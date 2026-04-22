Obavijesti

News

Komentari 0
'NEMA TRAGOVA NASILJA'

Među skupinom migranata kod Topuskog policija je pronašla ženu bez svijesti. Preminula je

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nije imala dokumente, uzrok smrti tek će se utvrditi obdukcijom

Na području Starog Sela Topuskog policija je u skupini migranata zatekla ženu bez svijesti, a unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, nije joj bilo spasa. Kako je izvijestila policija, nitko iz skupine nije imao osobne dokumente. Na teren su odmah stigli liječnici koji su pokušali reanimaciju, no mogli su samo konstatirati smrt. Prema prvim informacijama, na tijelu preminule nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok.

DRAMA VIDEO Borba za živote na Savi: Ekipe satima izvlačile migrante
VIDEO Borba za živote na Savi: Ekipe satima izvlačile migrante

Ostali strani državljani koji su se nalazili na mjestu događaja privedeni su u policijsku postaju. U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026