Među skupinom migranata kod Topuskog policija je pronašla ženu bez svijesti. Preminula je

Na području Starog Sela Topuskog policija je u skupini migranata zatekla ženu bez svijesti, a unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, nije joj bilo spasa. Kako je izvijestila policija, nitko iz skupine nije imao osobne dokumente. Na teren su odmah stigli liječnici koji su pokušali reanimaciju, no mogli su samo konstatirati smrt. Prema prvim informacijama, na tijelu preminule nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok.

Ostali strani državljani koji su se nalazili na mjestu događaja privedeni su u policijsku postaju. U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja.