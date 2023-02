Misteriozna rupa pojavila se u Turskoj, duboka 12 metara: 'Ne postoji poveznica s potresom'

U turskom gradu Karapinar u regiji Konya nastala je ogromna rupa promjera čak 37 metara i 12 metara duboka. Profesori Fetullah Arik sa Tehničkog sveučilišta u Konyi rekao je kako za sad ne mogu pronaći poveznicu između potresa i nastanka rupe.

- Došli smo ispitati o čemu se radi, no nismo mogli povezati potres koji je bio ovdje ili onaj koji je udario 6. veljače s nastankom ove rupe. Nastala je oko 20 dana nakon jakih potresa, tako da nije povezano s njima - rekao je, prenosi portal Yeni Konya.

Foto: Profimedia

Ako je već trebalo doći do takvog urušavanja tla, Arik pojašnjava kako bi se to dogodilo kada se tlo treslo. To ovdje nije bio slučaj.

- Postoje zabilježeni slučajevi u svijetu, ali prema našim istraživanjima, nema poveznice između ove rupe i potresa - rekao je.

Slične se pojavile i na Baniji nakon potresa

Podsjetimo, slične su se rupe pojavile i na Baniji nakon potresa 2020. godine.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ovaj proces počeo je prije 12.000 godina kad je tadašnji tok rijeke Sunje nabacivao slojeve zemlje, mulja i šljunka na stijene tj. okršene vapnence. Sada su podzemne vode polako ispirale tlo, potres je sve poremetio i rupe su se otvorile brže nego obično - objasnio je tada za 24sata geofizičar Božo Padovan.

