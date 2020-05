Misteriozne smrti: Još je jedan liječnik 'pao' s prozora bolnice!

Ugledni znanstvenik s Medicinskog centra u Pittsburghu izgubio je život u slučaju ubojstva i samoubojstva, a navodno je bio na pragu važnog otkrića povezanog s korona virusom, prenosi Daily Mail.

Nije jedini znanstvenik ili medicinski djelatnik kojeg je zadesila misteriozna smrt u doba pandemije. U vremenu od dva tjedna čak je troje ruskih liječnika na sumnjiv način 'palo kroz prozor', a među njima je i liječnica koja je preminula.

Doktor Bing Liu (37) bio je sam kod kuće u subotu navečer, kad je, prema navodima policije, muškarac, kasnije identificiran Hao Gu (46) upao u njegov stan i počeo pucati. Liu je hicima pogođen u glavu, vrat i torzo i na mjestu je preminuo.

Policija je kasnije rekla da se nakon zločina ubojica vratio u svoj auto parkiran otprilike stotinu metara dalje i izvršio samoubojstvo. Preminuli su se, kako tvrdi policija, poznavali prije zločina, no nije poznato što bi mogao biti motiv ubojstva i samoubojstva.

Liu, inače porijeklom Kinez, doktorirao je kompjuterske znanosti na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru, a kasnije je otišao na Carnegie Mellon sveučilišta u Pittsburgh. Tamo je 'zaradio' reputaciju izvrsnog znanstvenika i mentora mlađim kolegama.

Doktorica Ivet Bahar, šefica odjela na kojem je radio Bing, rekla je da je Bing neposredno prije smrti istraživao Covid-19 te bio na pragu zanimljivih otkrića.

Još jedan ruski doktor 'pao kroz prozor' jer se požalio na teške uvjete u kojima radi

Alexander Shulepov (37) bori se za život jer je ozbiljno povrijedio glavu nakon 'pada kroz prozor bolnice'. On je još jedan u nizu ruskih liječnika koji se požalio na teške uvjete s kojima se suočavaju medicinski djelatnici.

On je pao s prozora bolnice, nakon što se pojavio na videu u kojem je tvrdio da mu je naređeno da radi iako je testiran pozitivno na COVID-19. Zajedno s kolegama također je upozorio na nestašicu zaštitne opreme u gradu Voronjež.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dr Alexander Shulepov fell out a hospital window & is in critical condition after complaining in a video he was forced to work while sick with #COVID19.

He's the 3rd Russian doctor to fall out a window in the past 10 dayshttps://t.co/PPuRy74gef pic.twitter.com/Yi8vF2Npy8 — Alec Luhn (@ASLuhn) May 3, 2020

Kasnije je, ležeći u bolnici s korona virusom - Shulepov napravio drugi video u kojem je demantirao prethodnu snimku, a sumnja se da je to učinio jer ga je netko pritisnuo.

U subotu, dok se liječio u okružnoj bolnici, inače iskusni doktor hitne pomoći pao je sa prozora drugog kata i zadobio prijelome lubanje. Sada je u teškom stanju.

Navodno se njegov kolega Aleksandar Kosjakin suočava sa kaznenom prijavom za širenje 'lažnih vijesti' o korona virusu, koji prema nedavno donesenom saveznom zakonu nosi zatvorsku kaznu do pet godina. Policija je navodno pokrenula istragu pada Shulepova.

Ovo je već treći u nizu sumnjivih slučajeva u kojima su nastradali ruski liječnici i to upravo padom kroz prozor.

Doctors are obviously under pressure right now; suicide is possible. But the circumstances are odd. This Krasnoyarsk doctor left behind 2 children when she fell to her death after arguing her hospital wasn't ready to treat #COVID19. https://t.co/UZQdvpFOrW — Alec Luhn (@ASLuhn) May 3, 2020

Natalya Lebedeva, liječnica iz centra za treniranje astronauta nedaleko Moskve, u petak, 27. travnja, pala je kroz prozor bolničke sobe u kojoj je početkom tog tjedna smještena sa simptomima korona virusa. Njena smrt je proglašena 'tragičnom nesrećom'.

Njen poslodavac, Federalna mikrobiološka agencija (FMBA) je priopćila da istražuje smrt Lebedeve zajedno sa ruskim Istražnim komitetom, koji istražuje velike zločine.

Nepotvrđeni izveštaji koji se pozivaju na njene kolege, navode da je Lebedeva možda oduzela sebi život, nakon što se suočila sa optužbama da je dozvolila da se epidemija Covid-19 proširi među medicinskim osobljem centra za astronaute.

Vijest o smrti Lebedeve stiže nekoliko dana nakon što je Yelena Nepomnyashchaya, glavna liječnica bolnice preuređene za liječenje korone u Sibiru, pala sa prozora petog kata bolnice, ubrzo nakon razgovora sa zdravstvenim službenicima.

Yelena Nepomnyashchaya has died. She was in critical condition after falling out the window during a conference call. This is horrific https://t.co/2w2lKWF5Mr — Olga Lautman (@olgaNYC1211) May 2, 2020

Nepomnyashchaya, koja se navodno protivila prijemu pacijenata s koronom zbog nedostatka zaštitne opreme i nedostatka obuke među osobljem, nalazi se u kritičnom stanju.

Ime Lebedeve pojavljuje se zajedno s najmanje još 71 drugih ruskih i bjeloruskih liječnika koji su umrli od komplikacija povezanih sa korona virusom u neslužbenom dokumentu koji su napravile njihove kolege jer nisu vjerovali službenim podacima.

Medicinske ustanove u Rusiji jedno su od glavnih žarišta korona virusa, a bar dvadesetak bolnica je smješteno u karantene i mnogi liječnici su se razboljeli.

Ruskim bolnicama nedostaje i osoblja i materijala. Liječnicima u pomoć priskaču i studenti medicine, ali i obični građani.

- Liječnici umiru zbog nedostatka zaštitne opreme - rekla je Svetlana Baskova, inače šefica jedne umjetničke škole.

Kako je rekla, postoji i 'crno tržište' zaštitne opreme za liječnike koja se prodaje po 'paprenim' cijenama.

Baskova procijenjuje da je kupila medicinsku opremu u vrijednosti od oko 24.000 eura. Pomaže tamo gdje je potreba najveća - radnicima hitne pomoći.