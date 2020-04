Upozorila na virus: Iz Wuhana je nestala liječnica 'zviždačica'

Otkad je liječnica Ai Fen iz Wuhana dala intervju za kineske novine, gubi joj se svaki trag.

Naime, ova je liječnica u svom intervjuu među prvima upozorila na pojavu zloglasnog virusa, što je dovelo do opće panike u Kini. Dana 30. prosinca, u samo začetku širenja korona virusa u Kini, liječnica je za medije izjavila da je potvrđen prvi pacijent zaražen s COVID-19.

Kako bi izbjegle dodatnu paniku oko cijele situacije, kineske su vlasti odlučile zataškati cijeli intervju te otkloniti i liječnicu koja je glavni krivac cijele ove situacije.

U svom je intervjuu istaknula kako je na ovu situaciju upozorila kolege u samom startu, no kako joj nitko nije vjerovao. Umjesto da razmotre situaciju oko novo nastalog virusa, kolege su je ismijavali i kritizirali zbog širenja dezinformacija.

Out of respect for medical staff in #Wuhan and those around the world who may now have to deal with #COVIDー19, my colleague and I wanted to bring you this 1st hand account of Dr. Ai Fen in English. Her take has been heavily censored in #China. Many online are trying to save it. pic.twitter.com/DJMYBYoIZ7