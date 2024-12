Misteriozni nestanak djevojke, prijatelji uvjereni: 'Ovo nisu njezine poruke, ne piše tako!'

Prijatelji nestale žene s Havaja, Hannah Kobayashi, smatraju da je posljednji niz poruka koje su članovi obitelji i prijatelji primili s njezinog mobitela sumnjivi i 'ne zvuče kao ona', odnosno kako bi ona pisala, prenosi NY Post.

- Razmjenjivala sam poruke s njom, a one koje su na tim snimkama zaslona ne djeluju kao njezine - rekla je Ariana Ursua (30), freelancerica s Havaja, za The Post. Ursua je upoznala Kobayashi 2017. godine u trgovini Whole Foods u kojoj je radila na Mauiju.

- Sve poruke koje imam s njom sadrže emojije. Ima vrlo poseban način pisanja poruka - istaknula je Ursua, napomenuvši da bi Kobayashi obično završavala poruke s emojijima srca, zvijezda, leptira, valova, duge i slično. Dodala je i kako Kobayashi, iako je 'iskrena i slobodnog duha', nije osoba koja bi samo tako nestala bez traga.

- Uvijek sam imala osjećaj da se mogu osloniti na nju. Ona je iskreno jedna od najbrižnijih osoba koje poznajem. Da je dobrovoljno otišla, dala bi do znanja - rekla je Ursua, koja je zadnji put razgovarala s prijateljicom 17. listopada. Zatim se još prisjetila svoje prijateljice.

- Doslovno mi je slala poruke o Burning Manu 2025. godine. Objavljivala je o putovanju u New York u listopadu kad je planirala ići u studenom. Voljela je sanjati i ostvarivati te snove - dodala je.

Kobayashi je 8. studenog letjela s Mauija do Los Angelesa, gdje je trebala uhvatiti let za New York, kako bi posjetila tetu. Imala je samo 42 minute za presjedanje. Ona i njezin bivši dečko bili su na istim letovima, ali su se trebali razdvojiti po dolasku u New York, izjavila je njezina sestra, Sydni Kobayashi, prošlog tjedna za CNN.

Međutim, Kobayashi nikad nije stigla na svoj let. Dana 9. studenog, viđena je u knjižari sat vremena udaljenoj od Međunarodne zračne luke Los Angeles (LAX).

Dana 10. studenog, na YouTubeu se pojavila snimka koja prikazuje Kobayashi na događaju LeBron XXII Trial u Nike trgovini u The Groveu u Los Angelesu. Kobayashi je objavila fotografiju događaja na svom Instagramu.

Dana 11. studenog, Kobayashi je poslala poruku svojoj majci, rekavši da nije stigla u New York. Poruke poslane 11. studenog s njezinog mobitela prijateljima i obitelji također su 'procurile'.

'Deep Hackers su obrisali moj identitet, ukrali sav moj novac i manipuliraju mi umom od petka', glasila je jedna od čudnih poruka prijatelju. Svojoj teti u New Yorku, Pidgeon, također je poslala poruku: 'Upravo sam završila vrlo intenzivno duhovno buđenje', rekla je Pidgeon.

Bivši dečko, čije ime nije objavljeno, navodno je stigao u New York.

Kobayashina bivša cimerica, Allisa Peterson (29), koja je tri mjeseca 2022. godine živjela s njom na Mauiju, također je izjavila za The Post da su poruke sumnjive.

Od posljednjeg puta kad je Kobayashi viđena, internet spekulira o njezinom nestanku. Neki tvrde da je bila u kultu ili izložena ucjenama afričkih hakera.