Misteriozni slučaj! Našli tijelo frizerke na zabačenom otočju. Obitelj očajna: 'Potreseni smo'

Stanovnici i policija Vanjskih Hebrida u nedjelju, 24. studenog pronašli su tijelo nestale škotske frizerke. Shanahan MacInnes (28) je nestala oko pola dva ujutro u petak, 22. studenog na otoku Benbecula. Oko 60 ljudi, uključujući stanovnike, policajce i obalnu stražu je krenulo u veliku potragu piše Mirror.

Foto: Facebook

- Apsolutno smo slomljeni ovim gubitkom. Njezina smrt je tragična. Nitko nije kriv - rekli su roditelji. MacInnes je nosila bordo trenirku

i bijele Nike tenisice kada su ju zadnji put vidjeli. Njezini roditelji su objavili na društvenim mrežama da je ostavila torbicu, telefon,

i ključeve u automobilu.

Iako se još uvijek ne zna uzrok smrti i policija i roditelji su rekli da nije ubijena i da nema sumnjivaca. Policija će dostaviti izvješće

državnom odvjetništvu. Frizerski salon 'The Shore Room Hair and Beauty' u kojem je MacInnes radila zatvoren je do daljnjega.

- Zahvaljujemo se na podršci i lijepim riječima koje smo primili nakon smrti naše drage Shanahan - napisali su na svom Facebook profilu.