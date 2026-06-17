To su ljudi koji mrze emancipaciju žena, teško stečena prava žena, koji ne razumiju kakve gluposti pišu i govore. Nažalost, imaju eter društvenih mreža da ih se vidi i čuje, da tamo dobiju pokoji lajk i vjetar u leđa
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Mizogine 'bravure' i ljudska glupost problem su društva
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U nekoj uljuđenoj europskoj državi uopće nije vijest da su dvije žene u studiju komentirale “svjetsko” u nogometu. U uljuđenoj državi nema potrebe za uvodnikom o mizoginim komentarima na tu vijest. Ali tu smo gdje smo, i takvi kakvi jesmo - primitivni, neobrazovani, zločesti.
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