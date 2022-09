’Mjere nam neće pomoći, malo je to. Vlada, što nam poveća, uzme nam na drugi način...'

Ništa mi to neće pomoći. Mi koji malo imamo, malo ćemo i imati. Vlada, što nam poveća, uzme nam na drugi način, pa uvijek ispadne da smo na istom. Kad vidim da mi sjedne 10-20 kuna više mirovine, čujem na sva zvona političare kako se time hvale, a to je stvarno mizerija. Kad podijelite na 12 mjeseci tih 600 kuna koje bih trebala dobiti, to je opet smiješno, kaže nam Dragica Žunić (73), umirovljenica iz Zagreba. Na pitanje kako se ona snalazi za svim povećanjima, od cijena do energenata, kaže: “Iskreno, evo čekam mirovinu da platim režije. Fali mi još 200 kuna za sve”. Na kraju zaključuje kako nitko ne bi smio imati mirovinu manju od 3500 kuna. Mjere nam je komentirao i Fabijan Marinić iz Gundinaca, koji se 40 godina bavi mljekarstvom.