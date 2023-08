Mjere pomoći ističu 30. rujna, Plenković najavio da će Vlada sljedećih dana pričati o tome

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da će Vlada u sljedećim danima razgovarati o mjerama pomoći građanima i poduzećima, budući da se približava istek mjera iz aktualnog paketa, pri čemu je odbacio kao netočne špekulacije u pojedinim medijima da će se razmatrati ukidanje ili smanjivanje subvencije za struju za najveće gospodarstvenike.

Odgovarajući na upit novinara o mjerama pomoći građanima koje ističu 30. rujna, Plenković je kazao da je to tema o kojoj će Vlada razgovarati u sljedećim danima. "Mi ćemo voditi računa uvijek o onima koji su nam bitni, a to su hrvatski građani, posebice oni koji su najugroženiji", rekao je Plenković na marginama Bledskog foruma.

Pojedini mediji špekuliraju da bi cijene struje za građanstvo i male poduzetnike mogle ostati iste i nakon što 30. rujna isteknu Vladine mjere pomoći, a na stolu je prijedlog, o kojem će se tek raspravljati u Banskim dvorima, da se ukinu ili smanje subvencije za električnu energiju za najveće gospodarstvenika. Na upit novinara je li opcija i dalje subvencioniranje velikih poduzeća, Plenković je kazao kako je mnogo toga o čemu se špekulira u medijima netočno.

"Toliko je toga netočnog da moram priznat da niti gledam niti išta čitam, nego mi kolege singaliziraju, i onda vidim da su to sve neke informacije koje nikad nisu bile predmet rasprava ni na kabinetu ni na Vladi. Kao što smo uvijek do sada činili, a imali smo pet paketa pomoći, svi su bili snažni, sveoubuhvatni, pravovremeni, izbjegli smo socijalnu frakturu, očuvali socijalnu koheziju.. Hrvati realno u smislu energetske krize nisu ništa osjetili, jer je cijena plina stalno bila ista, cijena struje jeftina, a također i cijena naftnih derivata", poručio je premijer.

Kako je napomenuo, više je pitanje onima koji su usprkos tako niskim cijenama temeljnih energenata dizali neopravdano cijene i umjetno generirali inflaciju do koje nije trebalo doći. Kazao je i da o mjerama pomoći imaju vremena odlučiti do 1. listopada, a to je, kako je istaknuo, jako puno vremena.