<p>Premijer Plenković je nakon sjednice Sabora na kojoj se raspravljalo o ministru Tomislavu Čoriću govorio o mjerama koje ovaj tjedan stupaju na snagu, nakon što je ranije danas izbjegao novinarska pitanja na tu temu.</p><p>Potvrdio je da će mjere trajati do pred Božić.</p><p>- Ako bude potrebno, pojačavat ćemo ih - rekao je Plenković i uporno odbijao odgovarati na novinarska pitanja i istaknuo da će se sutra sve znati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Premijer Plenković o novim mjerama</strong></p><p>- Sutra ćemo govoriti o mjerama. Ministar Božinović trenutno ima konzultacije sa županijama - kazao je Plenković na pitanje o detaljima novih epidemioloških mjera koje će biti uvedene. </p><p>No, objavio je veliku novost, a to je da se razmatra zakonska osnova za obvezno cjepljenje. Plenković kaže da će razmotriti kako će pristupiti temi cjepiva i obaveznog cijepljenja. Spomenuo je situaciju od prije nekoliko godina kad su bile aktualne ospice, a dio roditelja je odbio cijepiti djecu.</p><p>"Neki roditelji nisu htjeli cjepiti djecu ni na ospice, sada imamo novi virus. Bit će dosta onih koji će to preispitivati. Razmotrit ćemo obvezno cjepljenje. Nemam ništa osobno protiv cjepiva, ali pratim reakcije u javnosti"; rekao je Plenković.</p>