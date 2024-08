Mjesni odbori i Vijeće za zaštitu potrošača odbili Tomaševićev prijedlog: 'Nije pravedan'

Vijeće za zaštitu potrošača grada Zagreba odbilo je prijedlog novog sustava naplate parkinga koji bi u Gradu Zagrebu trebao krenuti 1. rujna. Po tome bi povlaštene parkirališne karte vrijedile samo za parkiranje unutar kilometra. Zorislav Antun Petrović, član vijeća te ujedno zastupnik Gradske skupštine rekao je da ovaj novi sustav naplate nije dobar ni pravedan.

- Ne vidim nijednu prednost novog sustava naplate, nikakva analiza nam nije predočena koja bi sugerirala da će doći do neke promjene. U situacijama kad nešto mijenjate, a mjerljive su (fluktuacija vozila je mjerljiva) trebalo bi dati analizu očekivanog prometa ili način da nas uvjere zašto je tako bolje. Nijednu brojku nismo čuli, iz načelnih priča smo čuli da je to pravednije, no ne smatram da je pravednije jer su svi građani izdvajali za komunalni doprinos, za svaku zgradu koja je građena u Zagrebu, vlasnici su plaćali komunalni doprinos iz čega se plaćalo uređenje oko zgrade. Ne znam zašto bi netko bio kažnjen jer živi na jednoj lokaciji - kazao nam je Petrović.

Kako doznajemo, tri mjesna odbora u kojima Možemo ima većinu također su odbila prijedlog. Ukupno ih ima 14, ostali još nisu zasjedali..

'Time se neće smanjiti broj automobila niti će se osloboditi broj parkirnih mjesta'

Ana Marija Huzjan, predsjednica MO Svačić potvrdila je za 24sata da je MO dao negativno mišljenje na prijedlog o novom sustavu naplate parkinga.

- Time se neće smanjiti broj automobila niti će se osloboditi broj parkirnih mjesta tim više jer će građani u tim uskim zonama biti primorani tražiti parking. Na jedno njihovo mjesto konkurira još 10 posjetitelja centra koji mogu stati bilo gdje, a mi samo u onom uskom krugu. Događa se to da je područje zelene potkove pogođeno s više strana, brojna parkirna mjesta zauzimaju tamošnje institucije od ministarstva, sudova, ambasada, zatim su brojna parkirna mjesta zauzele skele koje će tamo biti godinama dok traje obnova. A Grad je po novom potkovu podijelio u dva parkirna bloka, tako da se stanovnici tog dijela grada itekako moraju namučiti da bi našli slobodno parkirno mjesto - rekla nam je Huzjan.

U Mjesnom odboru Medulić nije se okupila većina pa je odluka bila automatski protiv. Davor Sirovica predsjednik MO Medulić za 24sata je rekao da novi sustav naplate parkinga nikako nije dobar.

- Naš Mjesni odbor Medulić nije donio odluku jer odluka nema većinu glasova i automatski je odluka protiv takvog prijedloga. Primijetio sam da Vijeće gradske četvrti radi svoj posao, Skupština svoj, a mjesni odbor svoj i da nema nikakve suradnje između tih tijela. Zato i je ovakvo rasulo, nitko ni o čemu nema pojma što se događa u Zagrebu. U statutu piše da su vijeća gradskih četvrti kao i mjesni odbori samo savjetodavna tijela i njihova se mišljenja ne moraju uzeti u obzir, postavlja se pitanje čemu onda postoje i vijeća i mjesni odbori? U svakom slučaju ovakav sustav naaplate parkinga je loš - rekao nam je Davor Sirovica.

Ostali mjesni odbori također su odbili prijedlog grada navodeći kako se ne vidi nikakva povlaštenost za stanare zbog nerazumne cijene koje su različite.

- Smatramo da bi svi oni koji nisu stanari Donjeg grada, sat parkiranja trebali platiti znatno više (kao u drugim zemljama) da se destimulira vozače da ne dolaze u Centar autima. Stanari Donjeg Grada su najviše zakinuti ovim prijedlogom, jer znamo da je najveća posjećenost u centru kad su razna događanja pa nema mjesta za stanare - smatraju stanari Donjeg grada.