Velika pobuna protiv novog sustava naplate: Stanari će biti prisiljeni duplo plaćati parking

Odluka gradonačelnika Tomislava Tomaševića da od 1. rujna uvede novi sustav naplate parkiranja u Zagrebu po kojemu bi povlaštene parkirališne karte vrijedile samo za parkiranje unutar kilometra od stana (i to po istoj cijeni) već je naišla na niz prigovora. Odluka se nalazi u javnom savjetovanju, iako neće proći raspravu u Gradskoj skupštini koja ponovno zasjeda od 5. rujna.

Stanovnici centra koji imaju povlaštenu parkirnu kartu (PPK) ni sad ne mogu naći mjesta za parking kod svoje zgrade jer se u centru parkiraju svi - koji dolaze na posao, kavu ili šoping. No tu je potrebno naglasiti kako su još od potresa dodatno zakinuti za mnogo parkirališnih mjesta koja su zauzele skele i podzemni spremnici za otpad pa stanari često nemaju gdje parkirati ili kruže više od pola sata kako bi našli slobodno mjesto koje je nerijetko izvan parametra koji je Tomašević postavio.

Iz toga proizlazi da će ubuduće oni koji žive u centru biti prisiljeni čak dva puta plaćati jedno parkirno mjesto, prvo kroz kupovinu povlaštene parkirne karte, a zatim dodatno komercijalnu cijenu po satu parkinga ako ne uspiju pronaći slobodno mjesto u krugu jednog kilometra od svoje zgrade.

"Od 106 mjesta 53 su zauzeta"

Brojni Zagrepčani u Facebook grupi "Potres u Zagrebu - Svi mi u centru", koju je pokrenula Vesna Blašković, pišu o ovom problemu.

- Ukupno je iscrtano 106 parkirnih mjesta u mojoj ulici, od toga je 17 za invalide. Rezerviranih mjesta je 7, zbog obnove je blokirano 29 mjesta. Ukupno su, dakle, nedostupna 53 mjesta. Dostupna su 53 mjesta. 53 od 106! Tko će iz ulice nestati, stanari su tu, što će biti s onima koji dolaze. Neka mi netko to objasni. Tko će radi nove odluke shvatiti da nema što tražiti u našoj ulici. Kad u 18 sati dođem s posla, po pola sata tražim parking i ne pada mi na pamet da sjednem u auto i odem nekamo, tako da nikad nisam konzumirala tu mogućnost da sa svojom parkirnom kartom koristim mjesto u drugoj zoni. Ondje gdje radim, parking se ne naplaćuje - rekla je za 24sata Ksenija Remenar Vekić.

Ističe kako javni prijevoz u Zagrebu nije uređen kao u drugim državama, a za primjer navodi kako njezino dijete nije moglo autobusom u školu kad je pao snijeg jer je bus prestao voziti.

- Nemojmo govoriti da smo napravili novu podjelu parkinga da nama građanima olakšaju patnje. Još jednom pitam tko će iz moje ulice nestati kako bismo svi imali mjesto. Ja ću i danas i zauvijek kružiti po ulicama oko moje u potrazi za parkingom - zaključuje Remenar Vekić.

Vesna Blašković, osnivačica grupe "Potres u Zagrebu - Svi mi u centru", redovito upozorava na probleme tog kvarta, tako se osvrnula i na najaktualniju problematiku s novom naplatom parkinga.

- Pročelnik Pavuna (op. a., pročelnik Gradskog ureda za promet) ponovno koristi termin 'besplatno parkirati' što naprosto nije točno. Svi korisnici PPK imaju po važećem pravilniku pravo parkirati u nižim zonama za plaćeni paušal. Do toga se pri implementaciji pravilnika došlo zato da se ista usluga ne plaća više puta i da se ne uvodi konfuzija. Inače postoje tri kategorije PPK, no to se od strane Grada ne apostrofira, a to su: stanari, obrtnici i pravne osobe. I svatko plaća po drugoj stopi. Nije nigdje rečeno da se za ikoga mijenja sustav naplate osim za stanare. Također, postoji i 4. zona u kojoj nijedna PPK ne vrijedi. Također podatak koji se prigodno zaboravlja spomenuti. Također me zanima kako pročelnik misli da će se rasteretiti centar ako, prema njegovim riječima, stanari centra svojim vozilima 'besplatno odlaze parkirati u druge zone i nešto obavljaju'? Jesmo li čarobnjaci koji se kloniraju pa smo istovremeno na dva mjesta? Ili možda netko drugi radi gužvu u centru? Spomenimo i da cijena komercijalnih karata ostaje ista. Zaključak prepuštam vama - napisala je Vesna Blašković u Facebook grupi "Potres u Zagrebu - Svi mi u centru".

Herman: Sam Pavuna je rekao da je došlo puno pritužbi

Mislav Herman, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednik zagrebačkog HDZ-a, kaže kako je sam pročelnik Andro Pavuna izjavio da je Grad primio mnogo pritužbi na novi sustav naplate parkinga.

- Tražili smo da se barem odgodi ova odluka ako gledamo čitav koncept prometa u Zagrebu. Prije nego što se ovo implementira treba riješiti mnogo stvari u prometu. Treba pokrenuti gradnju javnih garaža, imate pogodna mjesta za javne garaže, primjerice, ispod Trga Franje Tuđmana, ispod Trga bana Jelačića, Tomislavca, srednjoškolskog igrališta... Trebaju se graditi blokovske javne garaže ispod postojećih zgrada u starom dijelu grada. Prije toga treba staviti javni prijevoz na višu razinu da bude dostupan svim građanima. Na periferijama treba oformiti park and ride sustav, ako netko izvana dolazi u Zagreb da ne zauzima parking ljudima koji tamo žive, nego da na periferiji ostavi auto za mali iznos i besplatno ili taksijem dođe u centar. Nije nam jasno zašto se kreće s nečim što treba biti na kraju priče - istaknuo je Herman u razgovoru za 24sata.

Također je rekao i kako je nepošteno prema građanima da za isti iznos koji plaćaju danas, od 1. rujna mogu parkirati samo u krugu jednog kilometra od kuće.

- Ovim sustavom se neće riješiti nikakav problem s parkingom. Nisu jasni ni ulazni ni izlazni podaci te po kojim se kriterijima donijela ova odluka. Ako se sustav uvodi, zašto su onda ostale iste cijene za puno manju uslugu. Trebalo bi uvesti da svaki stanovnik svog kvarta ima besplatan parking za jedan svoj automobil, a ako kućanstvo ima dva automobila, onda za drugog treba biti povlaštena cijena. Ova odluka je loša, nije nam jasno ni zašto nije prošla gradsku skupštinu. Imamo podatak da je broj stanovnika u 1. i 2. zoni u deset godina pao za 17 posto, a na godišnjoj razini je broj auta narastao za tri posto, otkud toliki broj povlaštenih karata? Neka se to istraži - poručuje Herman.

Vesna Blašković pozvala je članove grupe da jave iskustva s parkingom u njihovim ulicama, a prenosimo neke od komentara stanovnika centra.

- Odmah vam bez inventure mogu reći da smo mi ulica gdje nema parkirnih mjesta ni jednog, već su postavljeni stupići. Radi se o Nazorovoj do Zamenhofove. Gornji dijelovi još imaju kolne ulaze, ali kuće na početku su stambene i nema nikakve mogućnosti parkinga. Parkiram iza ćoška u Kukuljevićevoj ili Radničkom dolu i tamo je stanje kao u Donjem gradu (terasa, parkirna mjesta konzulata, invalidska mjesta - koji put puna, koji put prazna, mjesta koja su pojele električne pumpe za napajanje električnih vozila, mjesto za bolnicu u Kukuljevićevoj - svima svaka čast, ali mi obični smo zadnji), ali se snađemo. Sad će nam to biti druga zona. A mi smo svrstani s Rokovim perivojem i Ivana Gorana Kovačića. Zbilja izvan svake ruke i pameti - stoji u jednom od komentara.

"Na Gornjem gradu je zauzeto 60 posto mjesta skelama i radovima"

Zbog obnove od potresa brojna parkirališna mjesta na Gornjem gradu zauzele su skele pa stanari nemaju gdje parkirati.

- Na Gornjem gradu je zauzeto 60 posto mjesta skelama i radovima (Lisinskog, Demetrova, Vraniczanyjeva, Markovićev trg, dio Visoke...) te 15 posto institucijama, dok nakon obnove nisu niti ponovno ucrtana u Radićevoj, a zbog garaže su maknuta sva u Mesničkoj i Streljačkoj! Uz napomenu da nema ni u garaži dovoljno mjesta za, stanare radnim danom, subotom prije podne i vikendom navečer - dodaje drugi.

Stanari Klaićeve ističu da kod njih parkirališna mjesta zauzimaju oni koji rade u toj ulici.

- Dakle, samo Klaićeva ulica lijeva strana od broja 15 do broja 29, dakle jedan blok. Prosječna dužina zgrade je 20 metara, to je otprilike pet parkirnih mjesta. Svaka zgrada ima najmanje osam stanova, a neke i po 11, kao npr. moja. Svaki stanar ima pravo na parking, znači da za svaku zgradu fali oko šest mjesta. Ta mjesta su "nadoknađena" mjestima oko Keglića i na parkingu na Kegliću žuta i zelena zona. Dakle, ovim aktom se ne postiže pravednost, nego upravo nepravednost jer ljudi doslovno fizički nemaju kamo, čak i da baš nitko nikad izvan te strane tog bloka tamo ne parkira. Voljela bih njihov odgovor na to. Kad se uključi još i desna strana, problemi rastu. Tu napominjem da je zgrada na br. 23. pretvorena u poslovnu i tu postoji više automobila koji imaju komercijalne karte i parkiraju tamo. Prema njihovoj logici, ljudi iz drugih zona sad ne mogu zauzimati mjesta, ali nisu mislili da svatko tko kupi komercijalnu mjesečnu može tamo zauzimati koliko i što hoće u svako doba dana i noći - ističe se u još jednom od komentara.

Isti problem je i za sve koji stanuju u Frankopanskoj gdje prolazi tramvaj i nema parkinga.

- Moja Frankopanska nema svojih parking mjesta, ali ekipa koja nema dvorišta parkira u Dalmatinskoj, ako ima mjesta. Mislim da bi se tu mogla problematizirati i situacija s garažom Tuškanac u kojoj povlaštene cijene nema nitko južnije od južnog dijela Ilice. Dakle, čak i stanari Ilice ne mogu parkirati ako su preko ceste (tako je barem bilo donedavno) - još je jedan od komentara razočaranih građana.

Da u centru nema dovoljno parkirnih mjesta za sve stanare piše još jedan stanovnik tog kvarta.

- Ja sam u Krajiškoj i kad navečer dođem s posla, parkinga nigdje nema u našoj vrloj privilegiranoj 1 zoni pa parkiram na Tuđmancu, koji je 2. zona, i to ne zato što hoću, nego zato što nemam gdje. Mjesta za nas stanare jednostavno nema. I sad mi još žele oduzeti i da se parkiram 10-ak minuta dalje od zgrade i, naravno, naplatili bi mi to - naglašava.

Zagrepčanin koji živi u Kumičićevoj piše da ondje već godinama nema ni jednog parkirnog mjesta te da cijela ulica parkira tamo gdje stigne.

Isto piše i stanovnik koji živi u Ilici kraj Britanca.

- Broj parkirnih mjesta kod moje zgrade je 0 pa svi iz Ilice parking tražimo po Primorskoj i Kačićevoj - ističe.

Poslali smo upit Gradu je li napravljena studija i po kojim je kriterijima donesena ova odluka, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.