Mještani Banjskog Polja i Bora pale svijeće za malenu Danku: 'Monstrumi, recite nam gdje je!'

Banjsko Polje, gradić Bor i cijela Srbija od 26. ožujka oko 13.40 opsjednuti su samo jednom mišlju - gdje je nestala Danka (2)? Zbog ubojstva uhićeni su, doduše, djelatnici borskog Vodovoda Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luke, koji su zločin priznali. Ali - tijela nema na divljem deponiju smeća samo pet kilometara dalje od mjesta na kojem su na nju naletjeli automobilom, iako su osumnjičenici isprva tvrdili da su je tamo skrili. Jedan od osumnjičenih tvrdi da je onaj drugi preselio tijelo. Policija i forenzičari kopaju danima, traže... Ali zasad ništa.

- To je bilo možda deset metara od moje kuće. Tog dana bila sam iza kuće, sadila jagode - priča nam kroz suze Živanka Trajković iz Banjskog Polja pa nastavlja:

- Kuća u kojoj je nekad živjela Ivanina obitelj stotinjak je metara dalje. Napuštena je otkad im je umrla mama. Odselili su se u Bor. Ivanu nisam vidjela godinama. Samo je njen otac Časlav dolazio tu, orao bi njivu, sadio krumpir... Inače je kuća bila sva urušena, puna kojekakvog otpada. Bilo mi je jako čudno kad sam čula da je Ivana tu došla provesti dan s djecom. Nije to bilo mjesto za djecu. Sve puno stakla, šipražja, dasaka, rupa... Da je dijete nestalo, nisam imala pojma dok mi policija nije došla na vrata i pitala jesam li vidjela malu. Danima sam plakala, molila se da je živa. Kad sam saznala da su je tu ispred moje kuće udarili autom, pokupili i odvezli, bila sam očajna. Da sam bar bila pred kućom, gledala kroz prozor. Kakav to monstrum moraš biti da tako malo dijete, s dudom, s repićem, koje jedva da hoda, to malo pile, udariš autom i baciš ga na smetlište?! Kad su je već udarili autom, što je nisu ostavili tu na cesti ili doveli k meni? Ja bih je odvezla u bolnicu. To je nemoguće shvatiti!

Preko puta Živanke živi čovjek koji je zadnji vidio djevojčicu kako hoda uz cestu, ali je pomislio da je to unuka ljudi koji žive odmah pored.

- Išao sam u trgovinu autom, vidio dijete. Kad sam se vraćao, par minuta kasnije, njega nije bilo - rekao je susjed.

Banjsko Polje gusto je naseljeno. Gotovo je nevjerojatno da baš nitko nije vidio trenutak u kojem je auto Vodovoda naletio na djevojčicu, i trenutak u kojem je radnici stavljaju u auto.

- Znam Dankinu majku Ivanu Ilić otkad je bila mala. Nisam vidjela da je došla toga dana s djecom. Ne znam zašto je uopće dolazila tu jer to nije mjesto za djecu. Parkirala je auto unutra, u dvorište, a malena je izašla kroz drvenu kapiju. Sad je sve to raskopano jer je odmah idući dan policija došla bagerima i sav taj brlog oko kuće iznijela tražeći Danku. Do zadnjeg sam se nadala da je živa. Čak bi mi i pomisao da je oteta ili prodana bila draža od ovoga sada. Još ne vjerujem da se sve to doista i dogodilo tako kako policija kaže. Zašto ta dvojica ne kažu gdje je tijelo, kad su već sve ostalo ispričali?! Ionako su krivi - kaže nam susjeda Vojislava, koja iz svog dvorišta gleda u dvorište imanja Ivane Ilić.

Na mjestu nestanka male Danke zapaljene su svijeće i ostavljeno cvijeće. Isto su činili i građani Bora ispred Doma kulture.

- Imam praunuku staru dvije godine, kao što je bila mala Danka. Volim djecu više nego išta. Zašto su to učinili, ne razumijem. Ako su je već udarili, zašto je nisu odvezli u bolnicu. Piše se sad, bili su pijani. Pa ako su pijani, nisu ludi. Odvezeš dijete u bolnicu, a ne baciš na smeće i zatrpaš. To je strašno. I sad još neće reći gdje su zakopali tijelo. Nisam ni u jednom trenutku posumnjala u roditelje jer ih moja unuka poznaje - kaže nam plačući baka Slavica, koja je maloj Danki u spomen donijela plišanog medu.

- Normalan čovjek ovo ne može shvatiti. Kako psi tragači nisu pronašli tijelo, gdje je ono sad, zašto ti monstrumi ne kažu gdje je tijelo... Toliko toga je nejasno - kažu nam mladi roditelji dvoje djece, koji su također došli zapaliti svijeću.

Dejanovi i Srđanovi roditelji tvrde kako njihovi sinovi to nisu učinili nego su prisiljeni priznati zločin.

- Uhitili su ga na radnome mjestu. Dejan se nije ponašao čudno tih dana. Radio je u Vodovodu zadnjih 8-10 godina. Ako je Dejan za nešto kriv, onda će i odgovarati - kazao nam je njegov otac Radoslav Dragijević.

Osumnjičeni Dejan je neoženjen i bez djece. Živio je s roditeljima i bratom. Otac kaže da je znao popiti, ali nije bio problematičan.

Jednako je ljutit i Dušan Janković, Srđanov otac.

- Ma priznao je ono što su mu naredili da mora priznati. Ja još čekam pravu istinu. On je toga dana normalno došao kući, nije ništa pričao o tome, nije se ponašao čudno. Orao je sa mnom, sadili smo vrt. Ne vjerujem da je on udario tu malu autom. Rekao je da su stali kod njihove kuće jer su morali mokriti. Nije ih poznavao - rekao je Dušan iz Luke.

Srđan je razveden, ima djecu, čak i unuku, Dankine dobi. A upravo njega sumnjiče da je Danku udavio i poslije preselio njeno tijelo, kaže da se ne sjeća kamo. Ništa od toga ne vjeruje ni obitelj Ilić, posebice Ivanin otac i Dankin djed Časlav.

- O tome da je Danka ubijena mi saznajemo preko TV-a. Nama nitko ništa ne govori. Što se nas tiče, naša Danka je živa. Moja kći je jadna već danima. Prvo su je optužili da je dijete prodala, a sad odjednom ovo sve. Majka ne osjeća da joj je dijete mrtvo. Ne osjećam to ni ja - kaže nam Časlav Dragijević.

U petak ujutro je Ninoslav Cmolić, načelnik UKP-a, novinarima otkrio nove užasne detalje vezane za ubojstvo Danke.

- Oba uhićenika do detalja opisuju djelo, ali ni jedan ne želi reći što su na kraju učinili s tijelom i gdje je ono. Govore da su u vrijeme naleta na dijete bili pijani i da se ne sjećaju svega. Srđan je taj koji je dijete stavio u automobil nakon što su naletjeli na nju. Bila je onesviještena jer nisu vozili brzo. Nije bilo krvi na mjestu na kojem su naletjeli na nju. Nastavili su voziti, a onda je dijete došlo k svijesti i počelo plakati. On joj je stavio jednu ruku na usta, drugom ju je uhvatio za vrat. Dolaskom do deponija, izbacili su je. Dalje im se iskazi razlikuju. Dejan govori da ju je Srđan došao pokupiti dva dana nakon toga i da ju je nekamo prenio, zakopao. Samo su jednom komunicirali telefonom od tada. Srđan govori da se ne može sjetiti gdje ju je zakopao, da mu je mozak blokirao. Riječ je o ljudima koji su niskog IQ-a, teško se s njima razgovara. Pozvali smo stručne službe da s njima razgovaraju. Zbog različitih iskaza strahujemo da je napravio nešto gnjusno s djetetom - kazao je čelnik policije i dodao kako se još nisu susreli s takvim poremećajem ličnosti kod uhićenika.

Policijska istraga je puna rupa i nelogičnosti, izjave uhićenika nedosljedne, roditelji male Danke informacije doznaju preko medija, umjesto od policije, a javnost je s pravom ogorčena i u tuzi. Pretražuju se detaljno i sela Luke i Zlot, iz kojih dolaze Dejan i Srđan, pretresaju se kuće, šupe, šume, kolibe, pretražuju i rijeke. Kako se radi o brdovitom kraju koje je slabo naseljeno, za razliku od Banjskog Polja, realno se djevojčica može nalaziti bilo gdje i, nažalost, možda i nikad ne biti pronađena. Mještani srpskih sela također su ogorčeni, uhićene nazivaju monstrumima kojima treba smrtna kazna.

U subotu u 8 sati istječe 48-satni pritvor koji su Srđan Janković i Dejan Dragijević dobili po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru. Očekuje se da će dobiti dodatnih 30 dana istražnog zatvora. Terete ih za kazneno djelo teškog ubojstva za koje je predviđeno od deset do 40 godina zatvora.

U Francuskoj su pronašli dio posmrtnih ostataka dvogodišnjeg Emilea Soleila, koji je nestao pred obiteljskom kućom u planinskom selu Haut-Vernet s 25 stanovnika dok je na njega pazio djed, ali ih i dalje muči misterij - što se točno dogodilo, je li možda pao ili ga je netko oteo pa ubio, a u Srbiji je problem istražitelja obrnut. Imaju priznanje, znaju što se dogodilo, ali tijela - nema. Dok počinitelji ne kažu gdje su zakopali tijelo dvogodišnje djevojčice, koja je na selo došla iz Bora s mamom i malenim bratom. Zauvijek je nestala 26. ožujka oko 13.40 sati.