Mještani Dugog Sela oplakuju stradalu djevojčicu: 'Pamtit ćemo te po širokom osmijehu...'

Plišani medvjedići, svijeće, cvijeće, poruke... Mještani Dugog Sela od utorka poslijepodne dolaze na križanje II Savskog odvojka s Rugvičkom ulicom u Dugom Selu, gdje je pod kotačima kamiona tragično poginula 8-godišnja curica. Nema mještanina Dugog Sela kojeg duboko nije potresla ova strašna tragedija. Svi tuguju za naprasno prekinutim mladim životom.

- Ljepotice mala, zauvijek ćemo te pamtiti po tvom širokom osmijehu, zaigranosti, mašti i veselju. Neizmjerno smo ti zahvalni što si naš život učinila ljepšim jer bez tebe bi bio nepotpun - piše u poruci debelom žutom samoljepljivom trakom zalijepljenoj na ogradi obiteljske kuće.

- Leti visoko, anđeliću - tužno poručuje smeđi plišani medvjedić.

U Dugom Selu jučer, 22. svibnja, proglašen je Dan žalosti. Obilježili su ga spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Dugog Sela na pola koplja na zgradi gradske uprave, ali i na ostalim zgradama u kojima je sjedište pravnih ili fizičkih osoba.

Vozača (27) koji je upravljao kamionom policija je uhitila te će ga kazneno prijaviti zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginulo dijete.

'Preminula mi je na rukama'

Strašne scene s mjesta događaja u utorak oko podneva potresle su i umirovljenog obiteljskog liječnika dr. Ivicu Stipanovića, koji je prvi priskočio u pomoć 8-godišnjoj djevojčici.

- Blizu živim, vidio sam da se nešto dešava. Taman sam se vraćao iz Zagreba sa suprugom i vidio ljude koji su počeli vikati, mahati. Odmah sam stao bez razmišljanja, da vidim o čemu se radi, mogu li kako pomoći. Tad sam na asfaltu, na samom križanju, uočio dijete koje leži. Dao sam sve od sebe da spasim curicu, da joj probam pomoći, učinio sam sve što sam mogao sa svoje liječničke strane, no, nažalost, preminula mi je na rukama. Hitna je brzo stigla, no djevojčica je imala tešku traumu glave i vrata i, nažalost, u takvim slučajevima šanse za preživljenje su nikakve, pogotovo kod tako malog djeteta - potreseno govori dr. Stipanović.

Dugo Selo: Mjesto u kojem je jučer stradala djevojčica

Tijekom dugogodišnjeg liječničkog staža susretao se s mnogim prometnim nesrećama i kaže da malo tko uspije preživjeti tako teške traume.

- Djevojčici sam oslobodio dišne putove, no zjenice nisu reagirale. S medicinske strane sam pokušavao sve što sam mogao, hitna joj isto nije mogla pomoći, bilo je pokušaja... Samo sam razmišljao: 'Daj Bože da je spasim', no bilo je nemoguće. Ovo je strašno za obitelj, za nas sve. I ja imam emocije, u momentu kad pružate pomoć, nema emocija jer se fokusirate na spašavanje, no kasnije se sve odrazilo na mene. Jako mi je žao što se to dogodilo. I mi živimo u tom naselju, no nisam poznavao djevojčicu, čuo sam da je završavala prvi razred osnovne škole - priča dr. Stipanović, jedva susprežući emocije.

Ljudi u Dugom Selu ga dobro znaju, mnogima je bio liječnik te je i dalje mrtvozornik, no u slučajevima kad nekome treba hitna pomoć, tu je za sve.

- Ja sam liječnik i, kad se dogodi hitnoća, moja je dužnost pomoći bez obzira na to što sam u mirovini. Ovo je teška trauma. Ne znam kako se to dogodilo, no u zadnje vrijeme je promet na ovom križanju zaista jako velik, a djeca ovdje stalno prolaze, idu u školu. Treba se nešto učiniti da ih se zaštiti. Ovo se nije smjelo ni moralo desiti, policija će sve istražiti... Nisam gledao tko je kriv, no ovo je velika tuga. Nije mi lako, idem zapaliti svijeću za djevojčicu, jako sam tužan - kazao je na kraju.

'Žao mi je i tog vozača'

Smrt djevojčice duboko je potresla i Mariju Šolu, koja stanuje u II Savskom odvojku.

- Sjedila sam u dvorištu s kolegicom, bilo je to oko podneva. Najedanput smo čuli vrisak, čovjek je vikao: 'Upomoć, ljudi, pomozite, zovite Hitnu!'. Dok smo sjedile, nismo vidjele što je bilo. Samo da je kamion ušao u ulicu i stao. Dok smo izišli, vidjeli smo ga sagnutog iza kamiona kako zapomaže i govori da zovemo doktore i Hitnu pomoć. Prišli smo i vidjeli da je curica stradala. Poznajem tu djecu i roditelje. Tu smo skupa odrasli. Jako mi je bilo teško kad sam čula da je dijete stradalo. Strašno - još pod dojmom tragedije pričala je Marija.

Dugo Selo: Mjesto u kojem je jučer stradala djevojčica

Dok je govorila, nije mogla zaustaviti suze. Žao joj je i vozača kamiona.

- Ne poznajem ga, ali viđamo ga sad, od kada je ovdje počeo voziti. Tuda prolazi 20 kamiona, ne jedan. To su oni ogromni kamioni. Ali on uvijek tako polako vozi, i kad ima teret i kad je prazan. Neki dan se zaustavio i pitao mog supruga: 'Susjed, susjed, pa koja je budala dozvolila da ovuda ovoliki kamioni prolaze kroz ovu malu ulicu?' Točno je tako čovjek rekao. Oni drugi puno brže voze, on je uvijek najsporije prolazio, zapamtila sam ga jer samo on vozi Mercedesov kamion. Tog je trenutka baš odvezao jednu turu zemlje i vraćao se po drugu turu - potreseno govori Marija.

Kaže nam da ne zna koliko kamiona dnevno prođe njihovom malom ulicom, no u svakom slučaju ih je mnogo. Iza ulice je gradilište trgovačkog centra, a mještani Dugog Sela pitaju se zašto nije prvo izgrađena prilazna cesta za centar kojom bi onda mogli prolaziti i kamioni kako ne bi prolazili kroz naselje. Žale se i da ulica nema nogostup, a njome često prolaze djeca. Naime, Zagrebačka županija u svibnju prošle godine ukinula je organizirani prijevoz školskim autobusom iz Rugvičke i ostalih okolnih ulica smatrajući da za tim nema više potrebe nakon što je završen nadvožnjak kod osnovne škole.

Curica je pohađala Osnovnu školu "Ivan Benković", a poginula je na povratku kući s nastave. Trenirala je taekwondo, te je imala brata i sestru. Njezin pogreb bit će danas, 23. svibnja, u 16 sati na Novom groblju u Dugom Selu.