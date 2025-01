Mjesto strave u Dubravi: Brat bratu zario je nož u srce. 'Nismo ih baš viđali, dobra su obitelj...'

Bili su mirni i pristojni. Znam ih iz viđenja. No, iako ih ne znam dobro, jako me šokiralo da se to dogodilo baš kod nas. Za sve sam saznao iz medija i nisam mogao doći sebi. Pa gdje idemo kao društvo? Brat na brata. Nevjerojatno, rekao nam je stanar koji živi u blizini kuće gdje se odvio stravičan zločin. U subotu oko 19. 20 sati na području Dubrave u Zagrebu u obiteljskoj kući muškarac je nakon sukoba ubio drugog muškarca, javili su iz zagrebačke policije. Kako je izvijestila policija, prema do sada utvrđenome, nakon što su tijekom dana ispijali alkoholna pića izbio je verbalni, a potom i fizički sukob između dvojice članova obitelji starosti 47 i 37 godina.

Muškarac (47) je nakon toga nožem ozlijedio muškarca (37) koji je na mjestu događaja preminuo. Na mjestu događaja dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u suradnji Ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke obavio je očevid, nakon čega je tijelo 37-godišnjaka prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Kako doznajemo, radi se o dvojici braće. Stariji je mlađeg ubo nožem u prsa i pogodio ga u srce. Jutro nakon ubojstva, cijelom ulicom vladala je tišina. Kuća u kojoj su živjela braća je u lošijem stanju te je ograda bila otvorena. U dvorištu je ostao crni automobil.

- Dobra je to obitelj. Nismo imali problema s njima nikada. Rijetko smo ih viđali, ali uvijek su bili pristojni i pozdravljali. Jako nas je šokirala vijest kada smo čuli što se dogodilo - kazao nam je susjed obitelji.

- Nismo bili doma, ali je to bila prva vijest koja nas je dočekala. Nevjerojatno nešto. Pa bili su tihi i mirni. Nikada se nije čula buka iz njihove kuće. Nismo čak čuli ni da imaju neke obiteljske probleme ili da se inače svađaju. Kako je došlo do ovoga, ja stvarno ne razumijem - ispričao nam je šokirani građanin. Ljudi su jučer u tišini izlazili iz svojih kuća i išli na glasanje. Veliki dio njih o ubojstvu je saznao to jutro.

- Čudi me da nismo čuli policiju, rotirke. Da nismo vidjeli svjetla. Ovo sam saznao od susjede i nisam znao što reći. Ovo je uvijek velika tuga za ulicu u kojoj se to dogodi. Tu nema puno ljudi, ali sve nas jako uznemiri svaki put kad čujemo za to. Nadam se da se da se nećemo više susretati s ovime. Žao mi je obitelji kojoj se ovo dogodilo, nadam se da će naći svoj mir u ovakvoj situaciji - kazao nam je drugi građanin.