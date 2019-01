Mlađan izlazi iz zatvora: Mora svjedočiti na suđenju ubojici

Sisačkog monstruma, zbog kojih se krvavih pohoda tresla Hrvatska, u četvrtak će uz jake mjere osiguranja iz Kaznionice u Lepoglavi dovesti na Županijski sud u Varaždinu.

Trostruki ubojica i pljačkaš banaka Srđan Mlađan ovaj put će biti svjedok na suđenju ubojici Dariju Šišakoviću (29) koji je 19. ožujka 2015. u zatvoru u Lepoglavi više puta utegom u glavu udario Roberta Matanića, osuđenog za sudjelovanje u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića. Optužnica protiv Šišakovića podignuta je još u rujnu 2015. no suđenje do sada nije započelo jer je Matanić prvo bio u komi, a potom je dugo vegetirao. Matanić se nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu i neće se pojaviti na suđenju. U napadu mu je uništen centar za govor. Ima trajne ozljede mozga i to centra za govor i može razumjeti samo jednostavne upite na koje odgovara jednostavnim sklopovima samoglasnika.

Šišaković je u zatvoru završio zbog ubojstva Zagrepčanke Dijane Ćulibrk (37). Profesoricu sociologije i kroatistike Dijanu Ćulibrk ubio je 2011. s 31 ubodom nožem.

On i Robert Matanić, koji je osuđen na 35 godina robije, prije sukoba bili su u dobrim odnosima, čak su zajedno vježbali u zatvoru. Tako je bilo i 19. ožujka 2015. U teretani, koja se nalazi u prostoru za šetnju, Šišaković i Matanić bili su s još dvojicom zatvorenika. Igorom Matanovićem (44), koji je ubio oca i maćehu, te Mlađanom (38). Nakon razgibavanja Matanić je objašnjavao Šišakoviću način udaranja u vreću.

Dario Šišaković je Mataniću smrskao glavu

Ubojice na vježbanju

Matanović je sjedio i gledao kako vježbaju, a Mlađan je trčao dvorištem. Nakon nekog vremena počeli su vježbati s utezima. Matanić je legao na klupu za bench i kad se podigao u sjedeći položaj Šišaković ga je udario utegom u glavu. Tijekom istrage Šišaković, , o napadu nije rekao niti riječi.

Možda će o razlozima pokušaja ubojstva nešto znati Srđan Mlađan čije ime je u postalo sinonim za zlo.

Tijekom suđenja javnost je doznala kako je Mlađan još kao učenik osnovne škole ukrao slatkiše iz trgovine, videorekorder iz škole, novac iz Doma zdravlja te novac iz lokala. Uslijedilo je demoliranje informatičke učionice srednje obrtničke škole u Sisku.

Negativnu energiju je, kaže bivši policajac koji ga je uhitilo 1998., Mlađan pokušavao ispucati na hrvačkim treninzima, ali to nije bilo dovoljno.

“Odlučio sam na tom mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi”, kazao je Mlađan u istrazi ubojstva Elizabete Šubić.

'Rođene ubojice' gledao 52 puta

Djevojku, koja je u siječnju 1998. imala 16 godina ubio je s dva hica – jedan u vrat i drugi u glavu. Potom je sjeo u gradski autobus i vratio se u Sisak. Nakon nekoliko dana 7. veljače ubio je Petra Jančića. Istražitelje je trag odveo do videoteke u Sisku gdje je u oči upadao podatak da je jedan mladić film “Rođeni ubojice” posuđivao čak 52 puta. Stisnuli su Mlađana koji je potom priznao ubojstva i pljačku banke. Osuđen je na 10 godina. Kaznu je služio u Požegi.

Tijekom izlaska u veljači 2002. Mlađan je uspio unajmiti stan u Zagrebu, nabaviti pištolj i opljačkati Sisačku banku u Zvonimirovoj ne namjeravajući se vratiti u zatvor. Kada je shvatio da mu je policija na tragu, bez imalo oklijevanja s tri je metka ubio policajca i oca troje djece Milenka Vranjkovića Kinga koji je poslan da ga privede. Nakon toga pobjegao je i nekoliko stotina metara dalje u stanu na Ravnicama zatočio tročlanu obitelj Kosović. Nakon višesatnih pregovora s policijom se predao i od tada je iza rešetaka. Kazna mu ističe 2027. godine.