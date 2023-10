Mlada bankarica dobila otkaz zbog odvratnog komentara o Židovima: 'To ne toleriramo!'

Nozima Husainova (25), bankarica koja je diplomirala financije na Sveučilištu u Brooklynu 2021. godine, dobila je ekspresni otkaz nakon što je komentirala sukob Izraela i Palestine, prenosi New York Post.

Na Instagram storyju ostavila je odvratan komentar koji je ubrzo obrisala, a isključila je i sve društvene mreže.

Ali neprofitna organizacija Stop Antisemitizmu bila je brža. Objavili su screenshot poruke mlade bankarice što je stiglo i do njezinih poslodavaca. I već drugi dan nije imala posao.

Foto: Twitter

Što je napisala?

- Čim je baptistička bolnica u Gazi bombardirana, Izraelci su preuzeli odgovornost i hvalili se da su ubili teroriste koji su bili unutra. Kad su došle snimke civilnih žrtava, Izraelci su obrisali tvitove i rekli da su Palestinci bombardirali sami sebe. Nije ni čudo što ih je Hitler sve htio riješiti - napisala je Husainova.

Osim što je komentar odvratan, jer spominje Holokaust u kojem su pobijeni milijuni Židova, ne postoji niti jedan dokaz da su se Izraelci hvalili što su pogodili bolnicu, što je dotična preuzela vjerojatno s neke društvene mreže. Izraelska vojska objavila je snimke na kojima tvrde da je raketa koja je pogodila bolnicu ispaljena iz Gaze i da su je ispalili borci Islamskom džihada.

Objavili su i audio zapis za koji tvrde da je razgovor militanata nakon neuspješnog lansiranja rakete koja je kasnije pala na bolnicu gdje su poginuli civili.

Banka nije imala razumijevanja za ovaj ispad.

- Poništili smo joj ugovor nakon antisemitskog komentara na društvenim mrežama. Osuđujemo antisemitizam i govor mržnje i to ne toleriramo - objavio je glasnogovornik Citi banke.

Foto: Twitter

Zubar dobio otkaz jer je trgao postere

U Miamiju su snimili dvojicu muškaraca kako trgaju postere Izraelaca za čiju se sudbinu ne zna nakon barbarskog upada Hamasa koji je pobio žene i djecu i oteo dosta ljudi u iznenadnom napadu na Izrael.

Doktora Ahmeda ElKoussu snimili su u društvu još jednog muškarca kako skida postere nestalih Izraelaca. Drugo jutro dobio je otkaz.

No, doktor Elkoussa tvrdi da je sve zapravo činio u dobroj vjeri, nakon što je saznao da je pomahnitali stanodavac u Americi ubio dječaka čija je obitelj iz Palestine samo zato što su muslimani.

Tvrdi kako je postere nestalih Izraelaca potrgao jer smatra da bi mogli biti okidač za eskalaciju.

- To je bilo njegovo osobno mišljenje, nije želio da nastane sukob o njegovoj zajednici. Mislio je na one kojima bi posteri mogli biti okidač da naprave nešto loše. Nazvao je policiju i rekao im je da je zabrinut zbog postera. No odgovorili su mu da napravi svoje postere ili da skine ove pa je to i učinio - rekao je zubarev odvjetnik Hassan Shibly i dodao kako su njegovom klijentu nakon snimke prijetili smrću i uznemiravali ga.