Mladi čuvar baštine: Dominik je talent naslijedio od bake i djeda

Dominik Višnjić, 18-godišnjak iz Zbelave i učenik 3. razreda grafičkog smjera Srednje strukovne škole Varaždin, već od malena je počeo pokazivati svoju umjetničku i stvaralačku crtu.

Danas u svojoj zbirci ima brojna umjetnička ostvarenja iz područja grafike, a riječ je uglavnom o starim tehnikama poput bakropisa, suhe igle, linoreza i sitotiska koje radi u sklopu nastave, ali i crtanja, slikanja i modeliranja. Kod kuće se bavi rekonstrukcijom narodnih nošnji.

Rekonstruirao oko 15 nošnji

- Na temelju originala iz Gradskog muzeja grada Varaždina i Etnološkog muzeja u Zagrebu izrađujem replike tih nošnji iz mojeg kraja, Zbelave i Kučana. Najprije pretražujem u muzejima uvid u njihovu građu, napravim fotografiju nošnje i onda tražim materijal te krenem u izradu. Prilično je teško danas nabaviti potreban materijal, posebice starinsku svilu, atlas i češke trake jer ih danas više nema, pa sve ručno izvezujem na tkanini a to su nekoć davno radili strojevi. Moja baka Nadica koja je krojačica i oduvijek se bavila šivanjem, izvadi glavni kroj, sašije ga, a onda ja ručno izrađujem glavne detalje iglom i koncem. Konac mora biti što čvršći i što sličniji starinskom kakav se koristio prije 100 i više godina. Umjetni konac ne valja - kaže marljivi Dominik koji je do sada rekonstruirao oko 15 nošnji koje nosi Udruga za očuvanje tradicijske kulturne baštine Hajdina iz njegova kraja.

Nošnje su bijele boje a detalji na prsluku i oglavlju su različitih boja. Vezenju i heklanju koje mu je potrebno za to ga je također naučila baka.

- Oglavlje se sastoji od poculice i peče. Čipku na peči sam morao vesti po tilu. Te detalje sam puno istraživao po starim časopisima, raznim spisima i muzejima. Poculica se stavlja na glavu, a peča je svečani rubac koji ide preko poculice. Peča se nosila u rijetkim slučajevima, uglavnom na sahranama i vjenčanjima - kaže Dominik koji je ljubav prema umjetnosti i šivanju naslijedio od bake i djede ali i od pradjede Fridriha koji je bio glavni u tom umijeću u njihovu kraju te je tkao i šivao vjenčanice i uniforme.

Svi su ga nagovarali na modni dizajn

Uvijek ga je, ističe, fasciniralo to kako su nekada neuki ljudi uspjeli uskladiti boje i motive. Svi su ga, nagovarali da upiše modni dizajn, ali to čime se on želio baviti nije modni dizajn, već je sličnije grafici, pa je zadovoljan smjerom koji je odabrao. Grafike izrađuje u školi jer su za njih potrebni alati, boje i strojevi.

- U školi nam zadaju neku temu i onda je mi izrađujemo u nekoj tehnici. Moj zadnji rad koji sam napravio u školi bio je na temu 'karte'. Odlučio sam raditi tarot karte na kojima sam prikazao dobre i zle kukce na 3 bakropisa te ih obojao. Činilo mi se to likovno zanimljivijim jer ima puno boja i detalja. Prva karta je prikazivala dobre kukce, mrava, bubamaru i pčelu i ta karta je predstavljala život. Druga karta je predstavljala transformaciju i na njoj sam prikazao leptira i vilinog konjica, a na trećoj karti zle kukce koji predstavljaju smrt, crva, osu i mušicu - kaže Dominik koji je sa svime započeo još u osnovnoj školi, a ozbiljnije se počeo baviti umjetnošću kad je krenuo u srednju školu.

Osim spomenutog, Dominik jako voli i crtati, te je pomogao djedu u izradi velikih jaslica. Oslikao je grad iznad jaslica te mini selo koje je inspirirano obrtništvom i zadružnim životom u njegovu kraju. Jaslice doživljava kao i nošnju i nešto što je vrijedno očuvati kao dio 'pučke umjetnosti'. Svoje radove za sada ne prodaje jer misli da ih treba usavršiti, no za sad bi i cijene bile mnogo niže od uloženog truda, materijala i rada.

Hvali ga i profesorica

Smatra da je nemoguće nešto takvo prodati po realnoj cijeni jer neki ljudi to ne cijene, a prosječni Hrvati si ne mogu tako nešto priuštiti. Dominik planira po završetku srednje škole upisati Akademiju likovnih umjetnosti i to nastavnički smjer.

- Taj smjer objedinjuje sve vrste likovnih umjetnosti i mogao bih se baviti svime time čime se i sada bavim - kaže Dominik.

Profesorica Ivana Stepan Kauzlović, magistra likovne pedagogije koja predaje Dominku, ima samo riječi hvale za njega.

- Dominik je jedan od najboljih učenika. Vrlo je svestran, dobro se u svemu snalazi. Voli istraživati i isprobavati grafičke tehnike i stalno nešto eksperimentira i onda je uvijek korak ispred. Sudjeluje u Centru izvrsnosti za modni grafički dizajn - kaže profesorica Stepan Kauzlović.