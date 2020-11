Mladi po gradu zadnje subote prije mjera: 'Ma kakvi izlasci, svi se vraćamo s kućnih partyja'

Izašli smo van na zadnju subotu prije novih mjera, Zagreb je bio prepun ljudi, ali u ponoć su svi stavili ključ u bravu...

<p>Cvjetni trg bio je prepun ljudima. Naći slobodni stol je bila gotovo nemoguća misija. Uspjeli smo se nekako ugurati i prvo što smo čuli je bilo 'Zadnja subota, j*****, pa moramo se napit'!' I nije ekipa za stolom do nas bila jedina koja tako razmišlja, kroz večer smo tu rečenicu čuli više puta. Unatoč velikom broju ljudi, niska temperatura nas je natjerala da brzo završimo piće i odemo dalje, put Preradovićeve. Na terasama, čovjek na čovjeku, kao da su granice terase nevidljiva barijera kroz koju virus ne može. Unutrašnjost lokala nije bila ništa drugačija, a masku su nosili samo zaštitar i barmeni. Kroz dim cigareta prepoznali smo šankera koji je radio u toliko zagrebačkih kafića da nema osobe koja ga ne zna. Pitali smo ga do kad možemo ostati i zna li za neki tulum poslije 12.</p><p> - Ma kaj ti je, pa nakon one racije, nitko se više ne zaj*****. A kaj ćeš riskirat takvu kaznu, to ako ti puknu, možeš stavit ključ u bravu! Da smo do sada radili normalno, ta kazna bi bila sitnica, ovako bi nas bacila u minus. Kolega će doći do vas u pol' 12 i zamolit vas da odete. Ako ne odete sami, bude vas nježno zagrlio i otpratio van - govori nam kroz smijeh.</p><p> - A znaš li neko mjesto gdje možemo nakon?</p><p> - Joj pa znaš da sam ja prestar hahaha. Ono što znam je da imaju dva lokala na Tkalči u koja se ulazi sa pozivnicom, ovako izvana se ni ne vidi da je unutra žestoki tulum. Ali ne znam rade li danas, mislim da nam je svima dosta 'tajnih tuluma', rizik je veći od zarade - objašnjava nam šanker dok toči dvojici mladića alkohol.</p><h2>Ima lokala koji rade, ali vam treba pozivnica</h2><p>Iznenadili smo se kad smo shvatili da su punoljetni, rijetko se viđaju pijani odrasli ljudi u 22 sata. No sad je valjda tako, ipak sve završava u ponoć. Napustili smo lokal i krenuli put Tkalče. Bogovićeva, vrh Gajeve, Trg...sve vrvi ljudima. Nije bitna hladnoća, ovo je zadnji izlazak u još tko zna koliko. Hladnu zagrebačku noć ispunjavaju žamor i smijeh, a za razmak kao da nitko nije čuo. Glazba i žamor s Tkalče čuju se već kod štandova na kojima se preko dana prodaje cvijeće. Na terasama ista slika kao i na Cvjetnom trgu. Malo smo sačekali ispred jednog popularnog mjesta za izlaske da se oslobodi stol. Konobarica nas smješta, što je novost koju su uveli zbog velike gužve.</p><p>Računa li se terasa kao javno mjesto na kojem je nemoguće držati razmak pa nam treba maska? Zakonski ne, iako logika govori drugačije. Oko nas sjede društvanca koja pokušavaju iskoristiti još tih sat i pol vremena koliko je ostalo do kraja radnog vremena. I ovo je lokal koji se drži mjera, iako im to utječe na poslovanje. Otišli su toliko daleko da dobivamo slamke u vlastitim pakiranjima, konobarica kaže da je to još jedan način sigurnosti. Netko je zakašljao za stolom do nas. Trznuli smo se i mi i konobarica. Došli smo do toga da se trzamo na svaki kašalj i kihanje. Pitamo dečke za stolom do nas ima li kakav tulum poslije.</p><p> - Imate tu tri lokala za koja pouzdano znam da rade, treba vam pozivnica - govori nam jeda.</p><p>- A ne boje se kazni?</p><p> - Ma kaj ti je, imaju veze u 'muriji' i pripremljen keš za kaznu, tak im se valjda isplati. A i furaju se na ono da su restorani pa smiju raditi do dva - odgovara nam. </p><p> - Ovo je fakat s*****, zadnji put sam doma u 22 morao biti u osnovnoj! Radiš preka tjedna, studiraš, nosiš te maske, smanje ti plaću, ono, generalno k**** je i onda ti još skrate taj izlazak u subotu - dobacuje njegov prijatelj, vidno ljut na nove mjere.</p><p>O toj rupi u zakonu smo već pričali, neki zagrebački klubovi su se prenamijenili u restorane jer su restorani zbog turista dobili dozvolu da rade do dva ujutro. No ta rupa u zakonu ne vrijedi ako se kuhinja zatvara u 23 sata. Dečki su nam dali imena lokala, pa smo odlučili ostati na piću do ponoći i onda se zaputili u lokale koji navodno rade.</p><h2>Sve je prazno, racija je sve prepala</h2><p>Prva dva su na vrhu Tkalče. Dolazimo do prvog, za kojeg su nam rekli da možemo ući samo uz kucanje jer smo žene. Dolazimo do vrata ali zaključano je. Pokucamo tri puta. Ništa. Bacimo pogled kroz prozor, a unutra samo plavo led svjetlo iznad šanka usamljeno svijetli. Prvi lokal za kojeg se pričalo da radi nakon 12 je zatvoren. Idemo dalje. Svega 200 metara dalje nalazi se drugi lokal, koji se prenamijenio u restoran. Ispred stoji malo društvo, lokal se zatvara. Tri zaštitara ispraćaju goste, a nama odmahuju glavom dajući do znanja da je gotovo. Pokušaj broj dva je isto neslavno završio. Za treći lokal moramo sjesti u taksi i otići do Veslačke. Pitamo taksista zna li gdje još možemo nešto popiti i zaplesati.</p><p> - Ma kakvi, ona racija je sve prepala. Imao sam šest vožnji večeras, a subota je. Ej, subota i šest vožnji! Pa jeftinije bi mi bilo da sam doma ostao. Uglavnom, vozio sam neku ekipu tamo do onih hangara pa su poljubili vrata. Možda neki tulum u garaži nekoj, ali to sam čuo ovak' u prolazu. Ni kod ministarstva nema ništa - govori nam taksist. </p><p>Ostavlja nas ispred lokala koji zbog blagog svjetla izgleda kao da se nešto događa, ali čim smo se približili, shvatili smo da su to led svjetla iznad šanka i frižideri. U nekadašnjoj meki za ljude koji uživaju u turbofolku, sad je mrak. Srećemo veselu ekipu koja se vraća s okretišta. Pitamo ih ima li išta što radi i otkud su došli, odgovaraju nam da se vraćaju s kućnog partija, samo su išli po kebab na okretište. Zovemo si drugi taksi, koji dolazi za četiri minute jer na cestama nema nikoga. Savska i Selska su prazne. Po nas dolazi simpatični stariji gospodin. Otvaramo vrata i pored nas projuri policija. Filmski ulazimo i molimo taksista da ih prati, možda idu u raciju. Brzo ulaze u studentski dom i još brže izlaze, očita rutinska kontrola našla je zatvorene popularne studentske klubove. Već je dva ujutro i odustajemo, sve je zatvoreno i vrijeme je za krevet. </p><p>Zagreb je zadnju subotu prije novih mjera otpratio bez maski i razmaka, ali uz stavljanje ključa u bravu u ponoć. Velike financijske kazne utjecale su na ugostitelje, a ludi partiji se prebacili u privatne stanove. </p>