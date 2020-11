'Respekt ugostiteljstvu, ali bitno je zadržati proizvodnju. Treba izbjeći suvišne kontakte'

Bitno je da smo raspravili i daljnjju dinamiku u vezi s cjepivom. Izvijestio sam o aktivnostima na europskoj razini, rekao je premijer

<p>Nakon sastanka znanstvenog savjeta koji je počeo još u 14 sati, premijer <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je da su članovi savjeta predstavili mjere koje su usvojene na Stožeru. </p><p>- Najvažnije da su svi Savjeta podržali mjere koje su usvojene te da ćemo prateći daljnji tijek broja oboljelih voditi se zdravstvenom sigurnošću građana i donositi nove mjere koje bi mogle smanjiti intenzitet epidemije u Hrvatskoj. Bitno je da smo raspravili i daljnjju dinamiku u vezi s cjepivom. Izvijestio sam o aktivnostima na europskoj razini, slijedi i plan cijepljenja u Hrvatskoj. Procjena je da se cijepi 70 posto populacije - rekao je premijer.</p><p>Rekao je da je mjerama Vlade 107.000 poduzeća premostilo krizu te da su unatoč svemu zadržali kreditni rejting te da nije bilo masovnog otpuštanja. Dodaje da su ministri rada i gospodarstva cijelo vrijeme uključeni u proces. </p><p>- Jedna poruka je važna: uz sav respekt zaposlenicima u ugostiteljstvu, nama je važno da zadržimo ono bitno za ekonomiju, to je proizvodnja, rad u drugim aktivnostima. Građani moraju jednostavno izbjegavati suvišne socijalne kontakte. To je ključna stvar. Sve što nije nužno, apeliram na odgovornos, naše su poruke cijelo vrijeme jasne - rekao je</p><p>Na pitanje o Koloni sjećanja i mimohodu Torcide te je li to bilo politikanstvo kaže:</p><p>- Ako netko pridaje veliku ozbiljnost Covidu-19 onda je to Vlada Republike Hrvatske - rekao je i dodao da je najveći broj ljudi koji je sudjelovao u Koloni pridržavao se mjera, ali i da se ne iz svog nekog razloga dio ljudi toga ne pridržava.</p><p>Govoreći o planu da se cijepi 70 posto pučanstva, Krunoslav Capak je rekao da su od početka naručili 2,7 milijuna doza cjepiva AstraZenece i 900.000 doza Johnson & Johnsona te nastavio da se situacija promijenila novim cjepivima.</p><p>- Dogovorili smo s Pfizerom isporuku milijun doza odmah po registraciji. Kako je to malo, dogovorili smo i sa Modernom isporuku milijun doza, ali ne znam koliko će nam biti raspoređeno - rekao je Capak. Dodao je da će se paralelno sa zdravstvenim radnicima cijepiti najrizičnije skupine. Cijepit će se i djelatnici u socijalnom sustavu, vojska i policija. Kaže da je svim dozama pokriveno oko 80 posto stanovništva.</p><p>- Više nam neće ni trebati, jer u prvoj fazi niti jedno neće biti registrirano za mlađe od 18 godina - rekao je.</p><p>Na pitanje o tome jesu li razgovarali o školama, Plenković je potvrdio da je i to bila tema. </p><p>Govoreći o sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost, Plenković je rekao da još nisu dobili poziv, a da će sastanka biti kad se dogovore oko mjesta i svih detalja.</p><p> </p>