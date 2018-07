Mladi poduzetnik: Lovro kupio je magaricu novcem od krizme

Čim sam prije tri godine sakupio 2000 kuna, odmah sam otišao kupiti kod Vrbovca magaricu staru šest mjeseci i odlučio sam se baviti uzgojem magarca, govori nam 13-godišnji Lovro Kišiček (13) iz Ferdinandovca pokraj Đurđevca.

Nakon što je Smokvica napunila tri godine i postala sposobna za parenje, mladi poduzetnik je od jednog Bjelovarca posudio magarca Johnnyja kako bi krenuo u rasplod. Iako zna da je put do proizvođača magarećeg mlijeka dalek, Lovro je, kako kaže, životnu ušteđevinu odlučio pametno investirati i kreće korak po korak. U međuvremenu, dok je Smokvica rasla i stasala za rasplod, Lovro i ona postali su odlični prijatelji. Govori da ga ona sluša bolje nego psi koji se nalaze na obiteljskom gospodarstvu, u što smo se i mi mogli uvjeriti. Dok je sedam godina stari mužjak Johnny ostao u oboru, Smokvica je slijedila Lovru u stopu po dvorištu. Lovrina majka Vesna, kojoj je prvoj povjerio svoju namjeru što će kupiti za novac od prve pričesti, i koja ga je podržala, rekla nam je da takvu privrženost između djeteta i životinje nije do sada vidjela. Ako je Lovro malo kasnio iz škole, magarica je postala nesnošljiva. Počela se glasati i nikog nije puštala blizu.

- I na mene se jako zna naljutiti. Kad sam se nakon par dana vratio sa školskog izleta, bila je toliko ljuta da me pokušala udariti nogama, ali sam izbjegao. Potom me je blago ugrizla do bola, kako bi me upozorila da je ne ostavljam – govori budući proizvođač magarećeg mlijeka dok grli svoju ljubimicu, koja jede slatkiše iz njegove ruke. Sve obveze oko magarice, ali i sad oko njezina partnera, dječak, koji će s jeseni krenuti u 7. razred, obavlja sam. Kako se njegova obitelj bavi mljekarstvom, Lovri su poznate tajne o hranidbi životinja. No Smokvica ima privilegij jer uz zob i sijeno jede sve vrste povrća. Obožava češnjak, mrkvu, ali i voće poput jabuka redovito joj je na meniju.

Traži ga u igri skrivača

Ujutro prije škole nahranio sam je i poljubio. Nakon dolaska iz škole, a sad još više, vrijeme provodimo u igri. Znam se sakriti, a ona me traži po dvorištu i zna ući i u kuću pa je nekoliko puta napravila nered i sad su joj vrata stana zatvorena, priča Lovro.